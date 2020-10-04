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    Константин Рауш - статистика

    Защитник
    Имя Константин
    Фамилия Рауш
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кожевниково
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2020 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Динамо (Москва)
    12.12.2020 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Динамо (Москва)
    06.12.2020 81' -90' Динамо (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    28.11.2020 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 4:1 Динамо (Москва)
    21.11.2020 Был в запасе Спартак (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    08.11.2020 90' -90' Динамо (Москва) 5:1 Локомотив (Москва)
    90'
    01.11.2020 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:2 Динамо (Москва)
    24.10.2020 84' -90' Динамо (Москва) 3:1 Сочи (Сочи)
    18.10.2020 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо (Москва)
    04.10.2020 Был в запасе Динамо (Москва) 2:0 Краснодар (Краснодар)
    28.09.2020 70' -90' Химки (Химки) 1:0 Динамо (Москва)
    21.09.2020 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Ахмат (Грозный)
    13.09.2020 Был в запасе Динамо (Москва) 0:1 Рубин (Казань)
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