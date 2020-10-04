|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2020
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Динамо (Москва)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Динамо (Москва)
|06.12.2020
|81' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Динамо (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|08.11.2020
|90' -90'
|Динамо (Москва)
|5:1
|Локомотив (Москва)
|90'
|01.11.2020
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:2
|Динамо (Москва)
|24.10.2020
|84' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|18.10.2020
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо (Москва)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:0
|Краснодар (Краснодар)
|28.09.2020
|70' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Динамо (Москва)
|21.09.2020
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)