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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 28 сентября 2020
Химки
28.09.2020, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
19'
А. Ломовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Динамо
Желтая карточка
Д. Тихий
90'
Желтая карточка
Б. Идову
85'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Ломовицкий
79'
Замена
М. Конате
️️️️
В. Дядюн
79'
77'
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Моро
70'
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Комличенко
70'
Замена
К. Рауш
️️️️
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Е. Данилкин
67'
64'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Желтая карточка
И. Кухарчук
57'
Замена
М. Тихонов
️️️️
И. Куат
46'
46'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Н'Жи
43'
Желтая карточка
Д. Фомин
42'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
ГОЛ! 1:0!
А. Ломовицкий
19'
Желтая карточка
И. Куат
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
9
Данил Липовой
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-3-2-1
22
Лантратов
15
Тихий
15
Данилкин
5
Куат
33
Гапон
5
Трошечкин
87
Боженов
11
Ломовицкий
44
Кухарчук
17
Дядюн
4-1-2-2-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
18
Ордец
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
88
Лесовой
9
Н'Жи
17
Шиманьски
27
Комличенко
11
Ломовицкий
9
Липовой
9
Липовой
11
Ломовицкий
5
Куат
44
Тихонов
44
Тихонов
5
Куат
17
Дядюн
13
Конате
13
Конате
17
Дядюн
9
Н'Жи
27
Грулев
27
Грулев
9
Н'Жи
7
Скопинцев
34
Рауш
34
Рауш
7
Скопинцев
6
Моро
20
Школик
20
Школик
6
Моро
27
Комличенко
44
Игбун
44
Игбун
27
Комличенко
Остались в запасе
Химки
Динамо
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
71
Данил Казанцев
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
71
Данил Казанцев
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Химки - Динамо
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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