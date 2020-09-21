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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 21 сентября 2020
Динамо
21.09.2020, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
90+1'
И. Ордец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
Замена
Ш. Каборе
️️️️
В. Грулев
90'
+4
Желтая карточка
И. Ордец
90'
+3
90'
+3
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Швец
ГОЛ! 1:0!
И. Ордец
Пас отдал
И. Ордец
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лесовой
88'
Замена
С. Игбун
️️️️
С. Шиманьски
87'
82'
Желтая карточка
А. Тимофеев
80'
Вторая желтая
М. Богосавац
77'
Замена
О. Иванов
️️️️
Б. Бериша
77'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Исмаэл
76'
Желтая карточка
М. Богосавац
Желтая карточка
В. Грулев
66'
55'
Замена
А. Понсе
️️️️
В. Ильин
55'
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Быстров
48'
Желтая карточка
В. Ильин
Желтая карточка
С. Слепов
31'
27'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-1-2-3
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
18
Ордец
79
Слепов
74
Фомин
88
Лесовой
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
9
Н'Жи
3-3-2-1-1
88
Гудиев
23
Нижич
4
Быстров
4
Анхель
24
Ненахов
94
Тимофеев
8
Богосавац
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
98
Ильин
27
Грулев
77
Каборе
77
Каборе
27
Грулев
17
Шиманьски
44
Игбун
44
Игбун
17
Шиманьски
4
Быстров
59
Харин
59
Харин
4
Быстров
7
Бериша
19
Иванов
19
Иванов
7
Бериша
0
Швец
7
Садулаев
7
Садулаев
0
Швец
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
11
Исмаэл
98
Ильин
9
Понсе
9
Понсе
98
Ильин
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Игорь Школик
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Игорь Школик
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Алексей Стипиди
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов AVAR - Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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