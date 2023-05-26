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Константин Рауш
Новости
Константин Рауш - новости
Завершил карьеру
15 марта 1990 (36), Кожевниково
#34 | Защитник
182 см | 80 кг
Россия | Германия
Статистика
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Трансферы
Публикации
«Динамо» обязали выплатить агентам 750 тысяч за переход Рауша
2023.05.26 16:23
1
Рауш объяснил, зачем получил российский паспорт
2022.09.16 14:51
Рауш ответил, почему ему не удалось заиграть в «Динамо»
2022.09.15 12:44
Рауш: «Почему мне должно быть стыдно за то, что я русский?»
2022.09.15 11:19
9
Экс-защитник сборной России Рауш объяснил решение закончить карьеру в 32 года
2022.09.15 10:10
Экс-игрок сборной России Рауш объявил о завершении карьеры в 32 года
2022.08.29 15:30
1
Фото
Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги
2021.08.15 09:30
5
Фото
Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10
2021.04.13 11:24
1
Рауш: «В РПЛ все много бегают, лучше «физика». В Европе концентрация на работе с мячом»
2021.01.13 16:31
6
Бывшим защитником «Динамо» Раушем интересуются в США и Европе
2021.01.13 14:21
3
Фото
«Верю, что скоро цели клуба будут достигнуты»: Рауш попрощался с «Динамо»
2020.12.21 08:27
2
«Хочу попробовать что-то новое». Рауш подтвердил уход из «Динамо»
2020.12.17 20:47
4
«СЭ»: Рауш до конца года покинет «Динамо»
2020.12.17 09:36
1
«Сочи» выставил на матч с «Динамо» Джанаева, Заболотного, Кокорина; Скопинцев, Жоаозиньо, Рауш – в старте гостей
2020.07.01 18:58
3
Рауш – о протесте фанатов: «Я ничего не заметил»
2019.12.07 08:49
5
Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»
2019.12.06 08:14
10
«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша
2019.12.05 13:54
3
Видео
«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»
2019.12.02 14:28
4
Коченков, Куликов, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Динамо»; Рауш, Нойштедтер, Филипп сыграют у гостей
2019.12.01 15:38
9
Рауш: «Многие в Германии думают, что игрокам, переезжающим в Россию, безразлична карьера»
2019.11.22 23:23
3
Рауш: «Игру за «Ганновер» совмещал с работой в фан-шопе. У меня покупали майку с моей фамилией»
2019.11.22 18:43
Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»
2019.11.09 01:25
Фото
Рауш, Карпов, Рыбус – в сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2019.11.05 17:38
2
Плиев, Рауш, Нойштедтер – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом»; Семенов, Глушаков, Понсе сыграют у клуба из Чечни
2019.11.02 12:40
1
Видео
Журналист Егоров: «Хохлов после матча с «Сочи» не говорил игрокам об отставке. Была критика и претензии к Раушу»
2019.09.22 17:15
1
Анюков, Чернов, Гацкан – в старте «Крыльев Советов» на матч с «Динамо»; Рауш, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2019.08.30 19:05
2
Рауш: «Зенит» – самая сильная команда России. ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» сложно конкурировать»
2019.08.14 22:49
16
Рауш: «Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»
2019.07.29 06:41
38
Уткин: «Динамо» купило Рауша при участии агента Черчесова»
2019.03.19 21:12
8
Рауш: «Считаю себя русским. Не натурализованным»
2018.12.11 21:01
2
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2
3
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