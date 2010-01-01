Рауш: «Зенит» – самая сильная команда России. ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» сложно конкурировать»

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о командах чемпионата России.

– Как думаете, «Зенит» без проблем станет чемпионом или кто-то сумеет навязать борьбу?

– Мне нравится футбол, в который играет «Краснодар». Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов питерцам: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», пополнившийся сильными новичками. Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с «Зенитом». В данный момент это самая сильная команда в России.

– Кого особенно выделите в команде Семака?

– Мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силен. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду.

У «Зенита» поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции.