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    Рауш: «Зенит» – самая сильная команда России. ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» сложно конкурировать»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о командах чемпионата России.

    – Как думаете, «Зенит» без проблем станет чемпионом или кто-то сумеет навязать борьбу?

    – Мне нравится футбол, в который играет «Краснодар». Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов питерцам: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», пополнившийся сильными новичками. Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с «Зенитом». В данный момент это самая сильная команда в России.

    – Кого особенно выделите в команде Семака?

    – Мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силен. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду.

    У «Зенита» поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции.

    • Рауш перешел в московский клуб в январе 2018-го года. В трех матчах нового не отметился результативными действиями.
    • 11-я команда таблицы «Динамо» 18-го августа примет «Локомотив» с четвертой строчки в рамках шестого тура.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Vis-ok 28 минут назад

      Зенит-кошелёк

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      Рейтинг: +1167

      Derzkiy1 34 минуты назад

      Спартак , Локо и Динамо стали позволять себе дорогих футболистов , в Краснодаре не слышал о дорогих покупок так же как и от ЦСКА. У Зенита просто самый большой бюджет

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      Рейтинг: +816

      Romantic2010 > Derzkiy1 20 минут назад

      Согласен, Реми Кабелла за 13 млн. евро дешевое приобретение) Даже заморачиваться не стоит....

      0
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      Рейтинг: +816

      Romantic2010 > Derzkiy1 19 минут назад

      Да и выкуп Влашича за 15 млн.евро...Так, мелочёвка...

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      Рейтинг: +816

      Romantic2010 > Derzkiy1 17 минут назад

      Теперь о Локомотиве и его громадных трансферах))) Мурило 2.5, Живоглядов 2.5 и окончательный выкуп Крыховяка 12.5. Так может всё таки пересмотреть список клубов с дорогими покупками)

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