«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша

Компания Golden Toys LLP, представлявшая интересы защитника «Динамо» Константина Рауша, планирует опротестовывать в РФС решение Арбитражного суда о соглашении с московским клубом, сообщает «Коммерсант».

Арбитражный суд Москвы признал «мнимым» соглашение, заключенное между «Динамо» и Golden Toys, сняв с клуба обязательства по выплате компании агентского вознаграждения в 750 тысяч евро. В Golden Toys считают, что факт подачи иска со стороны «Динамо» – грубое регламента РФС.

По регламенту «субъектам футбола» запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судов – за это клубам грозит наказание в виде запрета на регистрацию новых футболистах во время одного или двух трансферных окон.

Рауш перешел в «Динамо» в январе 2018 года из «Кельна» за 1,5 миллиона евро.

Защитник провел за клуб 37 матчей, в которых отдал семь голевых передач.

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