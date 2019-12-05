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  • «Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша

«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша

5 декабря 2019, 13:54
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Компания Golden Toys LLP, представлявшая интересы защитника «Динамо» Константина Рауша, планирует опротестовывать в РФС решение Арбитражного суда о соглашении с московским клубом, сообщает «Коммерсант».

Арбитражный суд Москвы признал «мнимым» соглашение, заключенное между «Динамо» и Golden Toys, сняв с клуба обязательства по выплате компании агентского вознаграждения в 750 тысяч евро. В Golden Toys считают, что факт подачи иска со стороны «Динамо» – грубое регламента РФС.

По регламенту «субъектам футбола» запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судов – за это клубам грозит наказание в виде запрета на регистрацию новых футболистах во время одного или двух трансферных окон.

  • Рауш перешел в «Динамо» в январе 2018 года из «Кельна» за 1,5 миллиона евро.
  • Защитник провел за клуб 37 матчей, в которых отдал семь голевых передач.

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Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Динамо Рауш Константин
Комментарии (3)
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Давид59
1575543957
"Субъекты футбола". Звучит гордо. В воскресенье состоялся матч двух субъектов футбола из разных субъектов федерации. Победил субъект футбола Зенит
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RotBerg
1575550453
Мусора даже в футболе хитрят, решая вопросы в « рамках правового поля» ))) кони болелам бесплатные на платные билеты поменяли, ведь клуб имеет с объема квоты, а Зенит зато зло всемирное, регулярно пополняющее евро очки для России)))
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житель СПб
1575561625
Надо бы ознакомиться с регламентом - если он есть в открытом доступе. Но если там есть такое положение - то оно явно противоречит российскому законодательству. А если противоречит - то применяться не может.
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