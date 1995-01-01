Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша

    Компания Golden Toys LLP, представлявшая интересы защитника «Динамо» Константина Рауша, планирует опротестовывать в РФС решение Арбитражного суда о соглашении с московским клубом, сообщает «Коммерсант».

    Арбитражный суд Москвы признал «мнимым» соглашение, заключенное между «Динамо» и Golden Toys, сняв с клуба обязательства по выплате компании агентского вознаграждения в 750 тысяч евро. В Golden Toys считают, что факт подачи иска со стороны «Динамо» – грубое регламента РФС.

    По регламенту «субъектам футбола» запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судов – за это клубам грозит наказание в виде запрета на регистрацию новых футболистах во время одного или двух трансферных окон.

    • Рауш перешел в «Динамо» в январе 2018 года из «Кельна» за 1,5 миллиона евро.
    • Защитник провел за клуб 37 матчей, в которых отдал семь голевых передач.

    Уткин: «Динамо» купило Рауша при участии агента Черчесова»

    Из-за перехода Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело

    Источник: «Коммерсант»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +976

      Давид59 1 час назад

      "Субъекты футбола". Звучит гордо. В воскресенье состоялся матч двух субъектов футбола из разных субъектов федерации. Победил субъект футбола Зенит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru