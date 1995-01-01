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    Рауш: «Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

    «Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.

    В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», – сказал Рауш.

    • Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 3 августа.
    • Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
    • В прошлом сезоне «Спартак» дома победил «Динамо» со счетом 2:1, а в гостях – 1:0.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6098

      TihonAlt 41 минуту назад

      Модераторы! Вот он В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14! клонируется со страшной силой, а вы продолжаете регистрировать их под номерами 1, 2, 3, 4,.....14 и далее. Примите меры.

      3
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      Рейтинг: +8582

      tesch > TihonAlt 35 минут назад

      теперь и 15 появился. Он просто издевается над модераторами , а они их зачем то регистрируют.

      2
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      Рейтинг: +22

      Волька 45 минут назад

      Этот недоносок вылез

      1
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      Рейтинг: +5438

      piligrim1986 51 минуту назад

      сейчас подходящий момент

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