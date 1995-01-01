Рауш: «Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

«Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.

В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», – сказал Рауш.