Рауш: «Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»

Модераторы! Вот он В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14! клонируется со страшной силой, а вы продолжаете регистрировать их под номерами 1, 2, 3, 4,.....14 и далее. Примите меры.
Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.
«Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.
В России противостояние «Динамо» и «Спартака» – самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», – сказал Рауш.
- Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 3 августа.
- Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- В прошлом сезоне «Спартак» дома победил «Динамо» со счетом 2:1, а в гостях – 1:0.