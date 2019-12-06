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  • Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»

Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»

6 декабря 2019, 08:14
10

Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступление на два фронта никак не повлияет на наш матч. Своей игрой в чемпионате России футболисты «Зенита» доказывают готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров», – заявил защитник.

В последних двух матчах «Динамо» обыграло «Ростов» и «Локомотив».

  • После 18-го тура клуб из Москвы занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
  • «Зенит» на первом месте с 42 очками.
  • Матч состоится сегодня, 6 декабря. в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Рауш Константин
Комментарии (10)
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TOL47
1575611707
Рауш на поле это хорошо, Динамо действительно играло неплохо, надеюсь Зенит испортит им настроение
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alex1951
1575613766
Твои слова,да богу уши! Однако по-любому Удачи!
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alex1951
1575613955
Зенит - это наше все! А Динамо - это все наше ! И Зенит также)))
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paracetamol
1575614263
Самое время сопли утереть ментам.
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alp
1575618616
да, что то разигрались динамики. Зенит должен прервать их серию. главное, чтобы ничего в шунина не прилетело
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