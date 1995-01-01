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    Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

    «Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступление на два фронта никак не повлияет на наш матч. Своей игрой в чемпионате России футболисты «Зенита» доказывают готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров», – заявил защитник.

    В последних двух матчах «Динамо» обыграло «Ростов» и «Локомотив».

    • После 18-го тура клуб из Москвы занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
    • «Зенит» на первом месте с 42 очками.
    • Матч состоится сегодня, 6 декабря. в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4395

      paracetamol 51 минуту назад

      Самое время сопли утереть ментам.

      0
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      Рейтинг: +7778

      alex1951 56 минут назад

      Зенит - это наше все!
      А Динамо - это все наше !
      И Зенит также)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7778

      alex1951 59 минут назад

      Твои слова,да богу уши!
      Однако по-любому Удачи!

      0
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      Рейтинг: +3752

      TOL47 1 час назад

      Рауш на поле это хорошо, Динамо действительно играло неплохо, надеюсь Зенит испортит им настроение

      2
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      Рейтинг: +5544

      ilichkadr > TOL47 1 час назад

      Однозначно, причем их бывший воспитанник.

      0
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      Рейтинг: +278

      Ceнит 1 час назад

      Динамо разорвет этот помойный клуб без истории

      -2
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      Рейтинг: +3378

      RotBerg > Ceнит 1 час назад

      Тебя кто то обидел в грубой форме из Питера?))) по нику палишься))) ну ни че ни че, Травма пройдёт с годами)))

      2
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      Рейтинг: +278

      Ceнит > RotBerg 1 час назад

      По твоему нику понятно что тебе на рот накидывли. Питерские девченки никого обидеть не могут)

      -1
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      Рейтинг: +5544

      ilichkadr > RotBerg 1 час назад

      Боевая психическая травма с годами только усугубляется.

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      Рейтинг: +848

      SPbZenit12 > RotBerg 19 минут назад

      Мне кажется он с рождения такой.

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