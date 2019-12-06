Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед «Динамо»

Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступление на два фронта никак не повлияет на наш матч. Своей игрой в чемпионате России футболисты «Зенита» доказывают готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров», – заявил защитник.

В последних двух матчах «Динамо» обыграло «Ростов» и «Локомотив».