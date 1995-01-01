Журналист Егоров: «Хохлов после матча с «Сочи» не говорил игрокам об отставке. Была критика и претензии к Раушу»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что происходило в раздевалке «Динамо» после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3). Главный тренер Дмитрий Хохлов не говорил об отставке.

«Игрокам Динамо Дмитрий Хохлов об отставке не говорил. Критика была, были претензии к Константину Раушу – его ошибка привела к третьему голу (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»). Но слов об отставке тренер не говорил», – написал Егоров в телеграм-канале.