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    Журналист Егоров: «Хохлов после матча с «Сочи» не говорил игрокам об отставке. Была критика и претензии к Раушу»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что происходило в раздевалке «Динамо» после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3). Главный тренер Дмитрий Хохлов не говорил об отставке.

    «Игрокам Динамо Дмитрий Хохлов об отставке не говорил. Критика была, были претензии к Константину Раушу – его ошибка привела к третьему голу (см. видео ниже – прим. «Бомбардир»). Но слов об отставке тренер не говорил», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
    • В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
    • Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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