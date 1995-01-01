Хохлов – после поражения от «Сочи»: «У меня ничего не получилось. Скоро все узнаете»

Динамо так и не подымется, будет болтаться в середине или ближе к зоне стыков, пока там будет менеджмент набирать состав, а не тренеры
толку от этих дорогих покупок, если тренеру нужны были другие игроки, рабочие лошадки, а ему дали выставочных скакунов
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3) сказал, что у него ничего не получилось. Москвичи не могут выиграть четыре встречи подряд.
«У меня ничего не получилось. Скоро все узнаете, – передает слова Хохлова главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
- В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
- Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.