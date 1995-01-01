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    Хохлов – после поражения от «Сочи»: «У меня ничего не получилось. Скоро все узнаете»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча десятого тура РПЛ против «Сочи» (2:3) сказал, что у него ничего не получилось. Москвичи не могут выиграть четыре встречи подряд.

    «У меня ничего не получилось. Скоро все узнаете, – передает слова Хохлова главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • У «Динамо» после десяти туров РПЛ две победы.
    • В таблице «Динамо» идет на 11 месте.
    • Есть информация, что в ближайшие дни Хохлов может покинуть москвичей.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1966

      Masteralex 4 секунды назад

      Динамо так и не подымется, будет болтаться в середине или ближе к зоне стыков, пока там будет менеджмент набирать состав, а не тренеры

      толку от этих дорогих покупок, если тренеру нужны были другие игроки, рабочие лошадки, а ему дали выставочных скакунов

      0
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      Рейтинг: +518

      Сенситив 10 минут назад

      давай, Димон, вали на свободу с чистой совестью, не судьба видно тебе УЖЕ Динамо опустить в пердив, хотя видно, старался, глядишь кого толкового наконец-то поставят новые хозявы клуба, может и результат попрёт с таким-то составом, а то, прям стыдоба, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +314

      S.K.V. 17 минут назад

      Кобелев по любому лучше.....

      0
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      Рейтинг: +134

      111Hunter111 28 минут назад

      Не уходи, без тебя лучше.

      0
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      Рейтинг: +12

      YOUTUBE Our bets 34 минуты назад

      Ага, опять Кобелева поставьте)

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      Рейтинг: +1366

      Фан666 37 минут назад

      Уволился, одним молодым тренером меньше стало

      1
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      Рейтинг: +134

      111Hunter111 > Фан666 35 минут назад

      Это не тренер, а физрук.

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      Рейтинг: +1403

      Антон bx14e > 111Hunter111 28 минут назад

      физрук-это г а н д о н и щ е Черчесов!
      он тварь и мразь!

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      Рейтинг: +1403

      Антон bx14e 42 минуты назад

      Не сдавайся,автор гола головой Миланскому Интеру в 2003-м! Я тогда на географии сидел(в школе),и поскольку знал ее отлично,вырисовывал счет и названия команд с авторами голов на последней странице тетради,преподавателя не слушал).Учитель увидела,и сказала:"Назаров,чем ты тут занимаешься!?Отобрала тетрадь,а потом вернула)
      Недавно нашел этот листочек.К сердцу прижал,так тепло стало! 16 лет прошло...
      Дмитрий,не уходи! Но и командой руководи!)
      Ну а если уволят,возвращайся к Семину! Найдем тебе место в Локомотиве!

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      Рейтинг: +134

      111Hunter111 > Антон bx14e 35 минут назад

      Забирайте он и вас развалит.

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      Рейтинг: +1403

      Антон bx14e > 111Hunter111 16 минут назад

      Тебе сколько лет,сынок,чтобы на Хохлова тяфкал?
      Я десятилетних собак(а у них года за 5) заставлял себе подчиняться(и слушались,и благодарны были,и любили,и медведя брали,и боровую дичь несли,и кабана чуяли)
      Что ты сделал,чтобы его осуждать? Может дашь свой расклад,как Динамикам из говна выбраться?
      Или продолжишь гавкать на пустом месте? Аргументируй!

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      Рейтинг: +134

      111Hunter111 > Антон bx14e 2 минуты назад

      Ты мне во внуки годишься, не зная человека такую уйню пишешь.

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      Рейтинг: +1158

      AZ 43 минуты назад

      Динамо и ахмат - в пердив!

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      Рейтинг: +850

      Киркинитидец 48 минут назад

      ну и кто будет полициянтив дрессировать???

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      Рейтинг: +681

      spam2009 49 минут назад

      бердыев

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