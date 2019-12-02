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    «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»

    «Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» (2:1).

    На видео защитник москвичей Константин Рауш под аплодисменты исполнил танец перед остальной командой. «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», – говорится в подписи к видео в твиттере клуба.

    • В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.
    • Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.
    • «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1233

      neim 20 минут назад

      Лучше бы голы забивал, когда команда моменты создаёт. Вот тогда и станцевать не стыдно было бы.

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