«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»

«Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» (2:1).
На видео защитник москвичей Константин Рауш под аплодисменты исполнил танец перед остальной командой. «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», – говорится в подписи к видео в твиттере клуба.
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- В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.
- Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.
- «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.
Источник: твиттер «Динамо»