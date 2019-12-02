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  • «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»

«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»

2 декабря 2019, 14:28
4

«Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» (2:1).

На видео защитник москвичей Константин Рауш под аплодисменты исполнил танец перед остальной командой. «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», – говорится в подписи к видео в твиттере клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.
  • Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.
  • «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.

Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Уфа Рауш Константин Евсеев Вадим
Комментарии (4)
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Иван_Невский
1575297803
Рауш слабое звено на поле, в танцы его отдайте.
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Серёга-Динамовец
1575303470
Преобразилась команда,раскрепостилась,боязнь ушла,видно по ребятам да и вообще по обстановке в команде,при Хохлове какие- то зажатые все были!Молодцы,так держать,верим в вас,Динамовцы!!!
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Great Tartaria
1575324843
рад, что у Динамо прогресс! место Динамо в первой пятерке!
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