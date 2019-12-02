«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева». Рауш станцевал в раздевалке «Динамо» после победы над «Локо»

«Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» (2:1).

На видео защитник москвичей Константин Рауш под аплодисменты исполнил танец перед остальной командой. «Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», – говорится в подписи к видео в твиттере клуба.

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