Экс-защитник сборной России Рауш объяснил решение закончить карьеру в 32 года

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, почему ушел из профессионального футбола.

– 32 года – возраст, в котором можно еще играть и играть. Почему решили завершить карьеру уже сейчас?

– В последние три года у меня пошли проблемы со спиной – грыжи. С первой я справился, а вот вторая была намного неприятнее. Из-за нее не мог играть на том уровне, который демонстрировал в лучшие годы.

Если бы не все эти проблемы – с удовольствием поиграл бы еще. Но сейчас решил, что здоровье – главное.

Проблемы начались еще в последнем сезоне за «Динамо». После каждой жесткой тренировки или товарищеского матча я натурально страдал. Терпеть было невозможно.

Но все еще надеялся поиграть на высоком уровне – так уже после России возник вариант с «Нюрнбергом».

– Там у вас – четыре матча и суммарно 30 минут на поле.

– Хотя меня брали под основу. Но приехал в Германию, начал набирать форму – вновь обострение.

Были периоды, когда за месяц я проводил всего две нормальные тренировки, после которых опять отправлялся на лечение. И так несколько раз.

Уже к середине сезона понял: нужно завязывать с игровой карьерой и двигаться дальше.