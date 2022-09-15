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    Экс-защитник сборной России Рауш объяснил решение закончить карьеру в 32 года

    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, почему ушел из профессионального футбола.

    – 32 года – возраст, в котором можно еще играть и играть. Почему решили завершить карьеру уже сейчас?

    – В последние три года у меня пошли проблемы со спиной – грыжи. С первой я справился, а вот вторая была намного неприятнее. Из-за нее не мог играть на том уровне, который демонстрировал в лучшие годы.

    Если бы не все эти проблемы – с удовольствием поиграл бы еще. Но сейчас решил, что здоровье – главное.

    Проблемы начались еще в последнем сезоне за «Динамо». После каждой жесткой тренировки или товарищеского матча я натурально страдал. Терпеть было невозможно.

    Но все еще надеялся поиграть на высоком уровне – так уже после России возник вариант с «Нюрнбергом».

    – Там у вас – четыре матча и суммарно 30 минут на поле.

    – Хотя меня брали под основу. Но приехал в Германию, начал набирать форму – вновь обострение.

    Были периоды, когда за месяц я проводил всего две нормальные тренировки, после которых опять отправлялся на лечение. И так несколько раз.

    Уже к середине сезона понял: нужно завязывать с игровой карьерой и двигаться дальше.

    • Большую часть карьеры Рауш провел в Германии.
    • За «Динамо» он выступал с 2018 по 2020 год.
    • В составе сборной России сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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