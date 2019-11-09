Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»

Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»

9 ноября 2019, 01:25

Защитник «Динамо» Константин Рауш оценил работу нового главного тренера команды Кирилла Новикова.

«Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле.

Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче (с «Ахматом» – 1:1), но всe равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», – сказал Рауш.

  • При Новикове команда провела три матча, в двух из которых сыграла вничью, а в одном одержала победу.
  • В пятницу, 8 ноября, Новиков был утвержден в качестве полноценного главного тренера до конца сезона.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Рауш Константин Новиков Кирилл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+