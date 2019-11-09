Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»

Защитник «Динамо» Константин Рауш оценил работу нового главного тренера команды Кирилла Новикова.

«Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле.

Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче (с «Ахматом» – 1:1), но всe равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», – сказал Рауш.