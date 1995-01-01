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    Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш оценил работу нового главного тренера команды Кирилла Новикова.

    «Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле.

    Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче (с «Ахматом» – 1:1), но всe равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», – сказал Рауш.

    • При Новикове команда провела три матча, в двух из которых сыграла вничью, а в одном одержала победу.
    • В пятницу, 8 ноября, Новиков был утвержден в качестве полноценного главного тренера до конца сезона.

    Источник: «Известия»

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