Рауш: «Новиков – большой молодец. Наш тренер отлично работает»

Защитник «Динамо» Константин Рауш оценил работу нового главного тренера команды Кирилла Новикова.
«Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле.
Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче (с «Ахматом» – 1:1), но всe равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», – сказал Рауш.
- При Новикове команда провела три матча, в двух из которых сыграла вничью, а в одном одержала победу.
- В пятницу, 8 ноября, Новиков был утвержден в качестве полноценного главного тренера до конца сезона.
Источник: «Известия»