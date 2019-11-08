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    Новиков утвержден в качестве главного тренера «Динамо» до конца сезона

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков утвержден в качестве полноценного главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

    «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019-2020 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.

    Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено Советом директоров клуба», – гласит текст заявления, опубликованный на официальном сайте «Динамо».

    • Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Дмитрия Хохлова 5 октября.
    • При Новикове команда провела три официальных матча, в которых дважды сыграла вничью и один раз победила.
    • «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.

    Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    08.11.2019 19:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 ноября 2019, 07:09

      Зачастую тренера ценят совсем не за то на что мы рассчитываем.

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 8 ноября 2019, 21:54

      Когда у команды нет "хозяина" такой бардак и будет.

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 8 ноября 2019, 21:34

      Походу коцнец. ЗДарова ФНЛ(((((

      0
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      Рейтинг: +848

      АКМ-74У 8 ноября 2019, 20:32

      до коЦНа ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2019, 20:15

      Сумма контракта???????????????????? Ребята журналюги! Вы хоть правду говорите и ВСЮ!

      0
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 8 ноября 2019, 20:09

      успеха!!!

      1
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      Рейтинг: +435

      Olymp2 8 ноября 2019, 19:33

      Уважаю, но поторопились

      2
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