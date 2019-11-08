Новиков утвержден в качестве главного тренера «Динамо» до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков утвержден в качестве полноценного главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019-2020 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.
Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено Советом директоров клуба», – гласит текст заявления, опубликованный на официальном сайте «Динамо».
- Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Дмитрия Хохлова 5 октября.
- При Новикове команда провела три официальных матча, в которых дважды сыграла вничью и один раз победила.
- «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.
Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона
Источник: официальный сайт «Динамо»