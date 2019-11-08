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Новиков утвержден в качестве главного тренера «Динамо» до конца сезона

8 ноября 2019, 19:20
7

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков утвержден в качестве полноценного главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019-2020 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.

Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено Советом директоров клуба», – гласит текст заявления, опубликованный на официальном сайте «Динамо».

  • Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Дмитрия Хохлова 5 октября.
  • При Новикове команда провела три официальных матча, в которых дважды сыграла вничью и один раз победила.
  • «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.

Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (7)
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Olymp2
1573230825
Уважаю, но поторопились
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evgevg13
1573232940
успеха!!!
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Serjoga
1573233316
Сумма контракта???????????????????? Ребята журналюги! Вы хоть правду говорите и ВСЮ!
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АКС-74У
1573234373
до коЦНа ))
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Мортус
1573238081
Походу коцнец. ЗДарова ФНЛ(((((
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ц
1573239260
Когда у команды нет "хозяина" такой бардак и будет.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573272545
Зачастую тренера ценят совсем не за то на что мы рассчитываем.
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