Новиков утвержден в качестве главного тренера «Динамо» до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков утвержден в качестве полноценного главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019-2020 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.

Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено Советом директоров клуба», – гласит текст заявления, опубликованный на официальном сайте «Динамо».

Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Дмитрия Хохлова 5 октября.

5 октября. При Новикове команда провела три официальных матча, в которых дважды сыграла вничью и один раз победила.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.

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