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    Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона

    «Динамо» планирует сделать исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным наставником команды в зимней паузе РПЛ.

    По информации источника, руководство «Динамо» довольно тренировочным процессом и результатами команды под руководством Новикова. Уточняется , что «Динамо» продолжает вести переговоры с Мирчей Луческу и Александром Хацкевичем, но потенциальное назначение кого-то из этих специалистов произойдeт не раньше лета 2020 года.

    • Новиков возглавил «Динамо» 5 октября после ухода в отставку Дмитрия Хохлова.
    • Под руководством Новикова «Динамо» провело три матча, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.
    • После 15 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +446

      Сенситив 9 минут назад

      как видно, у легавых боссов, в головах бардак,
      о еврокубках разговоров нет уж, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1152

      neim 34 минуты назад

      Чтобы потом просрать еще и следующий сезон ?

      0
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      Рейтинг: +1854

      Борат 1 час назад

      Это хорошо!
      Он сможет вывести пижаму в фнл!!!
      Вот умора!

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