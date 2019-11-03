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Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона

3 ноября 2019, 18:00
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«Динамо» планирует сделать исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным наставником команды в зимней паузе РПЛ.

По информации источника, руководство «Динамо» довольно тренировочным процессом и результатами команды под руководством Новикова. Уточняется , что «Динамо» продолжает вести переговоры с Мирчей Луческу и Александром Хацкевичем, но потенциальное назначение кого-то из этих специалистов произойдeт не раньше лета 2020 года.

  • Новиков возглавил «Динамо» 5 октября после ухода в отставку Дмитрия Хохлова.
  • Под руководством Новикова «Динамо» провело три матча, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.
  • После 15 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков.

Источник: Metaratings

Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта.

Россия. Премьер-лига Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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1572799949
как видно, у легавых боссов, в головах бардак, о еврокубках разговоров нет уж, как-то так...))
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