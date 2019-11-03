Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона

«Динамо» планирует сделать исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным наставником команды в зимней паузе РПЛ.
По информации источника, руководство «Динамо» довольно тренировочным процессом и результатами команды под руководством Новикова. Уточняется , что «Динамо» продолжает вести переговоры с Мирчей Луческу и Александром Хацкевичем, но потенциальное назначение кого-то из этих специалистов произойдeт не раньше лета 2020 года.
- Новиков возглавил «Динамо» 5 октября после ухода в отставку Дмитрия Хохлова.
- Под руководством Новикова «Динамо» провело три матча, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.
- После 15 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков.
Источник: Metaratings
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