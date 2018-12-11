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    Рауш: «Считаю себя русским. Не натурализованным»

    Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш не считает себя натурализованным футболистом.

    Рауш родился в Томской области в семье российских немцев. В шесть лет эмигрировал в Германию. В 2015 году получил паспорт гражданина РФ.

    – Удивились, насколько тема натурализации игроков в сборной России в последнее время стала популярной в СМИ?

    – Мне кажется, это вопрос не ко мне. У нас была пресс-конференция в Лейпциге, Саламычу этот вопрос задавали, и он сказал довольно понятно: Ари имеет право играть за сборную России, у него русский паспорт. Поэтому он его вызвал. Думаю, это все же вопрос к тренерскому штабу, кого они вызывают в сборную.

    – Но вы же тоже считаетесь натурализованным игроком. Эта тема не коробит?

    – Я все-таки русским себя считаю, не натурализованным. Я и родился здесь, и родители у меня из России. Слушайте, ну Ари долго играет в России. Это решение тренерского штаба, они выбирают лучших из тех, кто на данный момент времени может играть за сборную России.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 декабря 2018, 08:19

      Так, так пол Москвы про себя считают))

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 декабря 2018, 22:46

      Костя, не е б и мозги ни себе не людям.Ты так говоришь только из-за того, что усатый привлек тебя в сборную.С Германией пролетел.

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