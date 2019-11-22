Рауш: «Многие в Германии думают, что игрокам, переезжающим в Россию, безразлична карьера»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, как в Германии воспринимают переезд футболистов в российскую Премьер-лигу.

«Многие люди в Германии просто не знают правды или не понимают чего-то: думают, что людям, переезжающим из Германии в Россию, безразлична карьера на высоком уровне и они погнались в Москву только за деньгами.

Это неправда, потому что я знаю, какие зарплаты в Германии и какие здесь. Правда в том, что в России сейчас сильный футбол, и с такими игроками он становится еще сильнее», – сказал Рауш.