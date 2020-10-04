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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 04 октября 2020
Динамо
04.10.2020, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
37'
В. Грулев
57'
Д. Лесовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
Замена
И. Школик
️️️️
С. Шиманьски
90'
+1
Замена
А. Терехов
️️️️
В. Грулев
87'
Замена
З. Плиев
️️️️
Д. Скопинцев
86'
75'
Замена
М. Кутовой
️️️️
М. Берг
75'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
75'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
В. Классон
Желтая карточка
Д. Лесовой
74'
74'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
Н. Комличенко
️️️️
К. Н'Жи
69'
66'
Желтая карточка
Кайо
ГОЛ! 2:0!
Д. Лесовой
Пас отдал
В. Грулев
57'
56'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
47'
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
С. Шиманьски
45'
+1
Желтая карточка
С. Паршивлюк
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Грулев
Пас отдал
С. Шиманьски
37'
22'
Замена
Кайо
️️️️
К. Рамирес
20'
Травма
К. Рамирес
Желтая карточка
К. Н'Жи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Александр Кульчий
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-3
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
18
Ордец
18
Паршивлюк
74
Фомин
88
Лесовой
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
9
Н'Жи
4-3-1-2
39
Сафонов
8
Смольников
28
Сорокин
14
Мартынович
2
Рамирес
18
Газинский
52
Вилена
47
Уткин
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
7
Скопинцев
3
Плиев
3
Плиев
7
Скопинцев
17
Шиманьски
20
Школик
20
Школик
17
Шиманьски
27
Грулев
11
Терехов
11
Терехов
27
Грулев
9
Н'Жи
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Н'Жи
7
Классон
8
Сперцян
8
Сперцян
7
Классон
33
Берг
90
Кутовой
90
Кутовой
33
Берг
2
Рамирес
31
Кайо
31
Кайо
2
Рамирес
18
Газинский
88
Камболов
88
Камболов
18
Газинский
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Александр Кульчий
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Александр Кульчий
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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