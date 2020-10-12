Александр Кульчий
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кульчий
|Команда
|Динамо-2
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|1 ноября 1973
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кульчий
|Команда
|Динамо-2
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|1 ноября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо-2
|20
|7
|10
|3
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Динамо-2
|2 : 1
|Торпедо Вл
|22.07.2022
|Спартак К
|2 : 0
|Динамо-2
|30.07.2022
|Динамо-2
|2 : 0
|Тверь
|06.08.2022
|Динамо Вг
|3 : 0
|Динамо-2
|10.08.2022
|Динамо-2
|2 : 3
|Торпедо-2
|15.08.2022
|Химик
|0 : 1
|Динамо-2
|28.08.2022
|Динамо-2
|1 : 3
|Чертаново
|04.09.2022
|Муром
|2 : 0
|Динамо-2
|10.09.2022
|Динамо-2
|4 : 1
|Текстильщик
|18.09.2022
|Знамя Труда
|1 : 2
|Динамо-2
|22.09.2022
|Динамо-2
|3 : 5
|Спартак К
|26.09.2022
|Тверь
|2 : 0
|Динамо-2
|02.10.2022
|Динамо-2
|2 : 1
|Динамо Вг
|08.10.2022
|Торпедо-2
|0 : 0
|Динамо-2
|15.10.2022
|Динамо-2
|1 : 1
|Химик
|24.10.2022
|Чертаново
|2 : 2
|Динамо-2
|30.10.2022
|Динамо-2
|0 : 2
|Муром
|05.11.2022
|Текстильщик
|3 : 1
|Динамо-2
|09.11.2022
|Динамо-2
|0 : 1
|Знамя Труда
|13.11.2022
|Торпедо Вл
|1 : 3
|Динамо-2