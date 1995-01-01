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    Кульчий выставил на матч с «Краснодаром» Паршивлюка, Грулева, Лесового; Смольников, Уткин, Кабелья выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулeв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вилена, Классон, Берг, Кабелья.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5770

      GoLenaStop 26 минут назад

      Лесовой - красава!
      Динама, так бы в евро...
      Хороший матч.
      Удачи командам!

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