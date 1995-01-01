Кульчий выставил на матч с «Краснодаром» Паршивлюка, Грулева, Лесового; Смольников, Уткин, Кабелья выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулeв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вилена, Классон, Берг, Кабелья.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.