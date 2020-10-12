«СЭ»: Шварц вряд ли прилетит в Москву на этой неделе. Руководить «Динамо» в матче с ЦСКА будет Кульчий

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, скорее всего, не успеет присоединиться к команде до возобновления РПЛ.
По информации «СЭ», в московском клубе не ожидают прибытия специалиста на этой неделе, поскольку ему еще нужно после подписания контракта получить визу и разрешение на работу. Эти процедуры в эпоху пандемии коронавируса требуют больше времени, чем обычно.
Поэтому, вероятно, руководить командой в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА будет Александр Кульчий.
- Игра состоится в воскресенье, 18 октября.
- Кульчий уже руководил «Динамо» в поединке с «Краснодаром» – москвичи тогда победили со счетом 2:0.
- Шварц заключит с клубом контракт до 2022 года. Его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц.
Источник: «Спорт-Экспресс»