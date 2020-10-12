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  • «СЭ»: Шварц вряд ли прилетит в Москву на этой неделе. Руководить «Динамо» в матче с ЦСКА будет Кульчий

«СЭ»: Шварц вряд ли прилетит в Москву на этой неделе. Руководить «Динамо» в матче с ЦСКА будет Кульчий

12 октября 2020, 19:47
5

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, скорее всего, не успеет присоединиться к команде до возобновления РПЛ.

По информации «СЭ», в московском клубе не ожидают прибытия специалиста на этой неделе, поскольку ему еще нужно после подписания контракта получить визу и разрешение на работу. Эти процедуры в эпоху пандемии коронавируса требуют больше времени, чем обычно.

Поэтому, вероятно, руководить командой в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА будет Александр Кульчий.

  • Игра состоится в воскресенье, 18 октября.
  • Кульчий уже руководил «Динамо» в поединке с «Краснодаром» – москвичи тогда победили со счетом 2:0.
  • Шварц заключит с клубом контракт до 2022 года. Его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Шварц Сандро Кульчий Александр
Комментарии (5)
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mutabor0992
1602529937
Черный не спешит...
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BRO_football
1602533960
Прозвище в России будет - Саша Чёрный Лучше и не придумаешь)))
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maygli
1602534381
Значит выбрали Шварца. Ну что ж, дело в Динамо было не ахти, теперь будет "шварц". Стало быть задача отмывать "бабки" и болтаться середнячком. (((
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maygli
1602536516
А на кой ему теперь вообще приезжать? Договор заключен, денежки пошли, будет рулить на удалёнке, пандемия же, чо лишний раз роспотребнадзор беспокоить.
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SaturnuS
1603010984
Главный тренер на удаленке
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