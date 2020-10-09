Журналист Карпов: «Зарплата Шварца в «Динамо» будет 4,5 миллиона рублей в месяц»

«Динамо» договорилось с немцем Сандро Шварцем. Он станет новым главным тренером москвичей.

«Почти 42-летний специалист (др 17 октября) подпишет с бело-голубыми контракт на два сезона – этот и следующий. Зарплата у Сандро будет такая же, как была у Кирилла Новикова, – 4,5 миллиона рублей в месяц», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.