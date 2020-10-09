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  • Журналист Карпов: «Зарплата Шварца в «Динамо» будет 4,5 миллиона рублей в месяц»

Журналист Карпов: «Зарплата Шварца в «Динамо» будет 4,5 миллиона рублей в месяц»

9 октября 2020, 22:58
12

«Динамо» договорилось с немцем Сандро Шварцем. Он станет новым главным тренером москвичей.

«Почти 42-летний специалист (др 17 октября) подпишет с бело-голубыми контракт на два сезона – этот и следующий. Зарплата у Сандро будет такая же, как была у Кирилла Новикова, – 4,5 миллиона рублей в месяц», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (12)
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серега кашин
1602274613
а вот тут не надо людям голову дурить, минимум раза в три больше
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fhnv
1602275101
очередной шлак
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Дедуктор
1602291100
Круто. Менты настоящего немца подписали в тренеры. Не то, что в свинарнике. Где "на голубом глазу" цiганенка за немца выдают. Жаль, конечно. Что последних шансов найти работу стариков Бердыя и Шпалыча лишают.
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Просто-333
1602298160
За такие деньги тренеру команда должна как минимум стать чемпионом Солнечной системы
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Рубинище
1602304829
пожалели денег на Бердыева.
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Dr.Metal
1602306541
Действительно, всего то 4,5 млн в месяц
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shikari__
1602317229
ха, для тех у кого туго с подсчетами, это примерно 600 тыс. евро в год, это средняя зарплата тренера в РПЛ. для примера, список зарплат за 2019 год: Курбан Бердыев («Рубин) — 3 000 000 евро Юрий Семин («Локомотив») — 2 000 000. Виктор Гончаренко (ЦСКА) — 1 500 000. Олег Кононов («Спартак») — 1 400 000. Сергей Семак («Зенит) — 1 200 000. Миодраг Божович («Крылья Советов») — 700 000. Рашид Рахимов («Ахмат») — 600 000. Мурад Мусаев («Краснодар») — 500 000. P.S. Черчесов получает примерно 15 млн.руб в месяц.
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FanatSerj
1602357965
скромненько
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