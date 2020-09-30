Колодин: «Новиков поспешил. Зачем уходить, если тебя не убирают?»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин считает, что Кирилл Новиков не должен был уходить с поста главного тренера московского клуба.

«Как я понял, вроде Новиков сам решил уйти. Его с должности не снимали. Может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча – с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» – повлияли на решение.

Но, конечно, наверное, все-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают – осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры – другое дело.

Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то – нет.

Сейчас поставили Кульчего – он попробует, а руководство посмотрит. Параллельно, может быть, будут искать тренера. Пойдет у Кульчего – оставят, не пойдет – найдут нового тренера. Желаю ему удачи. Надеюсь, что все у него будет хорошо, что он настроит команду.

Может быть, где-то недонастрой присутствовал? Может, на «Зенит» настраиваются, а на других соперников настроя не хватает? Конечно, не могу сказать, как оно на самом деле – для этого надо быть внутри команды. Думаю, что Кульчий все знает, а Новиков подскажет, если что. Мне кажется, они будут на связи. Поэтому все будет хорошо. Если проиграют, ничего страшного – следующий матч выиграют», – сказал Колодин в интервью «Матч ТВ».

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