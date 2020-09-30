Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колодин: «Новиков поспешил. Зачем уходить, если тебя не убирают?»

Колодин: «Новиков поспешил. Зачем уходить, если тебя не убирают?»

30 сентября 2020, 08:35
11

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин считает, что Кирилл Новиков не должен был уходить с поста главного тренера московского клуба.

«Как я понял, вроде Новиков сам решил уйти. Его с должности не снимали. Может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча – с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» – повлияли на решение.

Но, конечно, наверное, все-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают – осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры – другое дело.

Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то – нет.

Сейчас поставили Кульчего – он попробует, а руководство посмотрит. Параллельно, может быть, будут искать тренера. Пойдет у Кульчего – оставят, не пойдет – найдут нового тренера. Желаю ему удачи. Надеюсь, что все у него будет хорошо, что он настроит команду.

Может быть, где-то недонастрой присутствовал? Может, на «Зенит» настраиваются, а на других соперников настроя не хватает? Конечно, не могу сказать, как оно на самом деле – для этого надо быть внутри команды. Думаю, что Кульчий все знает, а Новиков подскажет, если что. Мне кажется, они будут на связи. Поэтому все будет хорошо. Если проиграют, ничего страшного – следующий матч выиграют», – сказал Колодин в интервью «Матч ТВ».

Новиков подал в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова – понятный и логичный шаг»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Колодин Денис Новиков Кирилл Кульчий Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1601447848
Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. ------------------------------------ У Комличенки в Чехии все залетало, а теперь нет. В чем дело, физрук?
Ответить
alex1951
1601448487
Товарищ Колодин.Похоже .это вы безработный.....Даже за ваш пасквиль ,платят деньги,а они ,как известно,не пахнут.....Так жить можна - тут ляпнул,там ляпнул ,глядишь и голому рубашка....но вы в этом не одиноки.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1601450774
...Кульчий попробует, а руководство посмотрит... Так и будут смотреть друг на друга до самого ФНЛ.
Ответить
Hektor 84
1601455755
Вот поэтому Колодин и безработный
Ответить
nosovaianayen
1601457498
Любишь Секс, но его всегда мало. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй ------- https://sc.link/RPL
Ответить
general.lizyukov
1601460451
Когда не залетает в ворота "Зенита" или, дай бог, "Ювентуса"/"Баварии" - это одно. когда не залетает в ворота тбилисского Локомотива или подмосковных Химок - это совсем другое. Да там моментов должно быть три десятка в пером тайме и четыре во втором. А не 3 вшивых удара в створ.
Ответить
alex1951
1601462467
Товарищ Колодин.Похоже .это вы безработный.....Даже за ваш пасквиль ,платят деньги,а они ,как известно,не пахнут.....Так жить можна - тут ляпнул,там ляпнул ,глядишь и голому рубашка....но вы в этом не одиноки.
Ответить
portero
1601466139
"Сам уволился" формулировка такая, "ушли"...
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
12
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+