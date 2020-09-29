Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова – понятный и логичный шаг»

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

«Отставка Кирилла Новикова – понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали все же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее», – сказал Белкин.