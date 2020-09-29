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    Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова – понятный и логичный шаг»

    Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

    «Отставка Кирилла Новикова – понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

    Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали все же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее», – сказал Белкин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Риш 27 минут назад

      кто теперь будет Бердыев. Парфенов Семин или Бувач

      0
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      Рейтинг: +650

      Бестолковый 46 минут назад

      По примеру "народного" Спартака, который тычет иголками в куклу вуду, столичному Динамо нужно тоже прибегнуть к мистике. Призвать на помощь - Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, Лосев, Михайличенко, Кузнецов, Нарбековас , Татарчук, Добровольский, Лютый. Может быть дух этих футболистов Динамо поможет им на этот сезон еще задержаться в РПЛ. Привет клоуну с ником alll-333.....))))))

      0
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      Рейтинг: +145

      ySS 1 час назад

      Зря Новиков ушел перед матчем с Краснодаром
      У Динамо с играющими командами получалось лучше, чем с автобусами
      Кто будет следующий?

      2
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      Рейтинг: +18334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Отставки у вас очень динамичные, а вот назначения?... Вы хоть сами-то понимаете чего хотите?

      0
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      Рейтинг: +11485

      derrik2000 2 часа назад

      "Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились."


      Очень долго обсуждали и с логикой, видать, у вас тяжеловато: решение нужно было ещё перед началом этого чемпионата принимать, тогда, глядишь, и не вылетели бы из еврокубков от "болгарского колхоза".

      2
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      Рейтинг: -235

      Спартач80 > derrik2000 1 час назад

      Давно болгарский колхоз в Грузии открылся?

      2
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      Рейтинг: +11485

      derrik2000 > derrik2000 1 минуту назад

      Я думаю, что все поняли: КОЛХОЗ, естественно, НЕ болгарский, а ГРУЗИНСКИЙ: когда писал, то как раз по ТВ Болгарию показывали, и я, того... проникся пейзажами... ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +855

      alll-333 2 часа назад

      Если это понятный и логичный шаг, то почему начинают лихорадочно искать тренера только сейчас? Как всегда заврались администраторы.

      3
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      Рейтинг: +6430

      Сильвербой 2 часа назад

      Дол...бы! Усиления никакого, все просрали, а теперь говорите про понятный и логичный шаг!?

      4
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      Рейтинг: +16532

      DVOK68 2 часа назад

      Но вообще последний динамовский трофей — это Кубок-1995, взятый ещё с Бесковым. Работавший тогда гендиректором бело-голубых Анатолий Воробьёв в нашем июньском интервью высказал, мягко говоря, небанальное мнение о причинах неудач любимого клуба: «Изменений к лучшему в ближайшее время ждать не стоит. При всём уважении к нынешним руководителям и к тому, что они пытаются делать. Пусть это и лучше, чем было до них, но изменить ситуацию так, чтобы «Динамо» снова начало завоёвывать трофеи, им в любом случае не дано. На «Динамо» лежит некое проклятие. Возможно, это обещания многочисленных руководителей клуба на могилах Яшина и Бескова. Очень большие люди клялись, что «Динамо» в ближайшее время – три-пять лет — снова станет чемпионом. И на закладке новой базы в Новогорске звучали те же слова. Понимаете, есть некие глубинные вещи, которые не поддаются вербальным конструкциям, но они существуют. И если нарушаются какие-то заповеди, процесс, к сожалению, приобретает необратимый характер.

      7
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      Рейтинг: +222

      loko1982 > DVOK68 1 час назад

      Они же в 2017-ом ФНЛ брали с Калитвенцевым.

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