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  • Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова – понятный и логичный шаг»

Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова – понятный и логичный шаг»

29 сентября 2020, 18:56
14

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

«Отставка Кирилла Новикова – понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали все же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее», – сказал Белкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (14)
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Сильвербой
1601396714
Дол...бы! Усиления никакого, все просрали, а теперь говорите про понятный и логичный шаг!?
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Просто-333
1601396943
Если это понятный и логичный шаг, то почему начинают лихорадочно искать тренера только сейчас? Как всегда заврались администраторы.
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derrik2000
1601397448
"Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились." Очень долго обсуждали и с логикой, видать, у вас тяжеловато: решение нужно было ещё перед началом этого чемпионата принимать, тогда, глядишь, и не вылетели бы из еврокубков от "болгарского колхоза".
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DOCTOR PENALTY
1601397723
Отставки у вас очень динамичные, а вот назначения?... Вы хоть сами-то понимаете чего хотите?
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ySS
1601399910
Зря Новиков ушел перед матчем с Краснодаром У Динамо с играющими командами получалось лучше, чем с автобусами Кто будет следующий?
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Бестолковый
1601403467
По примеру "народного" Спартака, который тычет иголками в куклу вуду, столичному Динамо нужно тоже прибегнуть к мистике. Призвать на помощь - Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, Лосев, Михайличенко, Кузнецов, Нарбековас , Татарчук, Добровольский, Лютый. Может быть дух этих футболистов Динамо поможет им на этот сезон еще задержаться в РПЛ. Привет клоуну с ником alll-333.....))))))
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Риш
1601404648
кто теперь будет Бердыев. Парфенов Семин или Бувач
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Spartak №1
1601460165
С самого начала назначение Новикова ошибочным. тренер без самостоятельного опыта работы. Теперь только Палыч или Бердыич... третьего варианта не вижу
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