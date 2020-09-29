Новиков подал в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил о решении подать в отставку.

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», — написал Новиков в инстаграме.

В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.

Московский клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».