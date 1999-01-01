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    Новиков подал в отставку с поста главного тренера «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил о решении подать в отставку.

    «Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», — написал Новиков в инстаграме.

    • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
    • Московский клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».

    text

    Публикация от text (@kirill.novikov.official) 29 Сен 2020 в 3:00 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Кирилла Новикова

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2257

      Бухбух 43 минуты назад

      Новиков устал. На его лице это было написано в матче с Химками.

      0
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      Рейтинг: +8809

      ilichkadr > Бухбух 23 минуты назад

      Устал вагоны по ночам разгружать? Устают те, кто работает не умеет, точнее сказать занимаются не своим делом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +235

      ц 47 минут назад

      Ну так Кульчий или Бувач?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      ц 48 минут назад

      Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера.

      По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде.

      Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.

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      Рейтинг: +235

      ц 55 минут назад

      Что Кульчий, что Новиков, что Хохлов, один хрен. Тренер нужен, или вам пофиг?

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      Рейтинг: +11140

      KLIM777 55 минут назад

      неудачник

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      Рейтинг: +1889

      Krasnodar 123 58 минут назад

      Так, второй пошел! Кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +1990

      neim 1 час назад

      Берите Бердыева в Динамо. Он хоть команду создаст за короткий срок. А то, что мы видим в последнее время, это не пойми что. Ни своего почерка, ни харизмы, ни игры какой-то узнаваемой, особенной.
      Нужен "Тренер", именно с большой буквы !

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      Рейтинг: +245

      99-й 1 час назад

      Спасибо Химкам за это

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      Рейтинг: +6465

      FanatSerj 1 час назад

      ну ХЗ ему конечно виднее, но ему именно с этим составом и не дали толком поработать, а забирать очки у богатых и отдавать бедным, ну это довольно нормальное робингудство для строящейся молодой команды.

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      Рейтинг: +13685

      silver29 1 час назад

      Сейчас Бердыев всплывет и начнет свататься.

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