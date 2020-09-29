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Новиков подал в отставку с поста главного тренера «Динамо»

29 сентября 2020, 13:29
15

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил о решении подать в отставку.

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», — написал Новиков в инстаграме.

  • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
  • Московский клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Кирилла Новикова
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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maior-60
1601375553
Все правильно! Если не получается, надо освобождать место.
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99-й
1601377756
Спасибо Химкам за это
Ответить
Krasnodar 123
1601378800
Так, второй пошел! Кто следующий?
Ответить
ц
1601378981
Что Кульчий, что Новиков, что Хохлов, один хрен. Тренер нужен, или вам пофиг?
Ответить
ц
1601379388
Руководство «Динамо» решило уволить Кирилла Новикова с поста главного тренера. По информации «СЭ», во вторник об отставке 39-летнего специалиста объявят команде. Журналист Сергей Егоров сообщает, что готовить «Динамо» к матчу десятого тура РПЛ против «Краснодара» будет спортивный директор клуба Желько Бувач.
Ответить
ц
1601379445
Ну так Кульчий или Бувач?
Ответить
Бухбух
1601379730
Новиков устал. На его лице это было написано в матче с Химками.
Ответить
SLADE2020
1601383387
Эту команду только Бердыев сможет вернуть к нормальной и полноценной жизнедеятельности.
Ответить
paracetamol
1601386273
Бесполезный! Шпалыча надо назначить!
Ответить
zigbert
1601403195
Можно было дать ему поработать целый сезон.
Ответить
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