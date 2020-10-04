РПЛ. «Динамо» под руководством Кульчия обыграло «Краснодар»

Динамо попало в свою струю, под уставший Краснодар, который ещё и не автобусит у свой штрафной, грех таким не пользоваться, тем более в составе много молодых бегущих парней. Лесовой прям космически-удачное приобретение Динамо, лучше Н'жи и Филипп вместе взятые.
Скопу аж немного жалко, он то и сам был бы рад вперёд побегать, защита это не про него, а там большинство атак шли именно через Лесового. Ну и в очередной раз можно Шунина поблагодарить, в очень важные моменты спас.
Да и пора уже один состав наигрывать, сколько уже можно эту постоянную текучку устраивать. Ждем новостей про нового тренера.
В матче 10-го тура РПЛ «Динамо» одержало победу над «Краснодаром». Голы забивали Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой. Грулев также записал на свой счет голевую передачу. Матч стал первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчия.
Чемпионат России. РПЛ, 10-й тур
«Динамо» – «Краснодар» – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Грулев, 37, 2:0 – Лесовой, 57.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски (Школик, 90), Грулев (Терехов, 86), Н`Жи (Комличенко, 69).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Газинский (Камболов, 75), Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вильена, Кабелла, Берг (Кутовой, 75).