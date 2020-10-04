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    РПЛ. «Динамо» под руководством Кульчия обыграло «Краснодар»

    В матче 10-го тура РПЛ «Динамо» одержало победу над «Краснодаром». Голы забивали Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой. Грулев также записал на свой счет голевую передачу. Матч стал первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчия.

    Чемпионат России. РПЛ, 10-й тур

    «Динамо» – «Краснодар» – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Грулев, 37, 2:0 – Лесовой, 57.

    «Динамо»: Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски (Школик, 90), Грулев (Терехов, 86), Н`Жи (Комличенко, 69).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Газинский (Камболов, 75), Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вильена, Кабелла, Берг (Кутовой, 75).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2020 21:52
    Комментарии26
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      Рейтинг: +6472

      FanatSerj 32 минуты назад

      Динамо попало в свою струю, под уставший Краснодар, который ещё и не автобусит у свой штрафной, грех таким не пользоваться, тем более в составе много молодых бегущих парней. Лесовой прям космически-удачное приобретение Динамо, лучше Н'жи и Филипп вместе взятые.
      Скопу аж немного жалко, он то и сам был бы рад вперёд побегать, защита это не про него, а там большинство атак шли именно через Лесового. Ну и в очередной раз можно Шунина поблагодарить, в очень важные моменты спас.
      Да и пора уже один состав наигрывать, сколько уже можно эту постоянную текучку устраивать. Ждем новостей про нового тренера.

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      Рейтинг: +7364

      JTherry 1 час назад

      Мусаев о 0:2 с «Динамо»: «Они были мотивированы после вылета из ЛЕ, хотели победить команду из ЛЧ»
      ...каково? то есть краснодар не мотивирован играть в РПЛ, а тренер тогда для чего?

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      Рейтинг: +1310

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Я согласен со всеми выше выступавшими экспертами, что коровы обосрались, тренер - физкультурник ну и дальше по плану. Но давайте посмотрим на состав от которого мы ждем всегда красивых побед как с Химками. А там довольно таки не плохой составчик можно собрать на недельный цикл и участия в одном соревновании. Как только пару игр в трехдневном цикле и там лига чемпионов так и все, травмы. На участие в трех турнирах мы можем требовать уверенной игры в чемпионате в середине таблицы и даже ближе к кубковой зоне, вылет из ЛЧ с последнего места ну и из кубка России вылет в полуфинале. А для других результатов нужен чуть другой составчик, качественнее. Так что радуемся тому что имеем и спасибо Сергею Николаевичу, это не сарказм.

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      Рейтинг: +2304

      Snek > Retiremen_VMF 46 минут назад

      Ты когда про состав говоришь, вспоминай ЦСКА, у которого больше половины буквально год-два назад пылили за академию, а теперь они в основе и ещё обязаны давать результат. Всё нормально у Краснодара с составом, выгоните тренера, который не способен реализовать собственных воспитанников и всё.

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      Рейтинг: +279

      ySS 2 часа назад

      Динамо под любым руководством хорошо играло против играющих команд и за частую отвратительно против автобусов
      Краснодар не восстановился после поездки в Грецию
      Результат вполне по игре

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      Рейтинг: +346

      Алекс636363 2 часа назад

      краснодар в нынешнем сезоне окажется на 7 месте в чемпионате России и на 4 с 6 поражениями - в группе лиги чемпионов. к сожалению, сейчас эта команда совершенно не готова к еврокубкам.
      P.S. За отсутствием Кубани болею за Краснодар, но сейчас он представляет жалкое и позорное подобие себя самого, и не быков, а зайцев. вот быки - самая неподходящая характеристика для такой плюшевой команды

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      Рейтинг: +8569

      paracetamol > Алекс636363 2 часа назад

      Пусть, если ЛЕ выиграет!

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      Рейтинг: +1244

      anjaneri 2 часа назад

      дааа, динамо сыграло дисциплинированно и безжалостно к обороне гостей,- молотцы. А быки сегодня сыграли на мягких капытах.даже на нежных капытах...Сулемано надо было выпускать с начало мачо, а не под конец. Перший гол на совести Сафоно, который отбил мьяччо прямо на ногу Грунову, а ведь великий Ящин такие мьячи отбивал всегда в сторону углового флажка. Надо Сафону провести эсклюзивный учебный просмотр всех мачо Яшина, пусть подучится. Мартыновича надо слать в дубль, пусть там повышет квалификацию.

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      Рейтинг: +346

      Алекс636363 > anjaneri 2 часа назад

      какие там мягкие копыта? их вообще не было - ни копыт, ни жопы

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      Рейтинг: +8569

      paracetamol 2 часа назад

      Вратаришка у быков странный: то отбивает все, а то отбивает мяч, что и в ворота-то не летит, прямо перед собой да еще сопернику. Можно сказать асист делает. Толи молодой еще, толи глупый по жизни!

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      Рейтинг: +18373

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Припекло быков в Греции, выгорели, а Мусаев ничего не нашёл для перезарядки, это отсутствие класса тренера.

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      Рейтинг: +346

      Алекс636363 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      нет, в греции просто повезло. смотрю каждый матч краснодара (за отсутствием кубани) и вижу регресс. никаких шансов в ЛЧ и гарантированное 4 место в группе с нулем очков.

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      Рейтинг: +1310

      Retiremen_VMF > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Отсутствие классного тренира и футболистов в частной команде говорит о том, что у владельца сегодня на эту игрушку есть только вот столько денег. И если вы за столько же купите высококласного тренера, тогда пожалуйста. Да, и игрушка должна радовать, а не огорчать, может ведь и надоесть такая "атакующая" игра и найти другую игрушку.

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      Рейтинг: +4011

      житель СПб 2 часа назад

      Болел за Краснодар, но справедливости ради - Динамо все по делу сделало. Сыграли серьезно. Победу заслужили! Краснодару необходима основательность и ровная игра, иначе так и останутся подающими надежду клубом.

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      Рейтинг: +11804

      derrik2000 2 часа назад

      Краснодар как всегда в матчах этого чемпионата ДЕМОНСТРИРОВАЛ технику обращения с мячом, а также перепасовку накоротке, а Динамо, не обладая техникой игроков Краснодара, БИЛОСЬ за результат.
      Потому и имеем то, что имеем на табло.
      Уже даже не опасение, а ТРЕВОГУ перед матчами в ЛЧ вызывает слишком короткая и не равноценная, по сравнению с игроками основы, скамейка запасных команды.

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