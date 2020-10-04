РПЛ. «Динамо» под руководством Кульчия обыграло «Краснодар»

В матче десятого тура РПЛ «Динамо» одержало победу над «Краснодаром». Голы забивали Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой. Грулев также записал на свой счет голевую передачу. Матч стал первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчия.

Чемпионат России. РПЛ, 10-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Грулев, 37; 2:0 – Лесовой, 57.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски (Школик, 90), Грулев (Терехов, 86), Н`Жи (Комличенко, 69).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Кайо, 22), Газинский (Камболов, 75), Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вилена, Кабелья, Берг (Кутовой, 75).

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