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РПЛ. «Динамо» под руководством Кульчия обыграло «Краснодар»

4 октября 2020, 21:52
39

В матче десятого тура РПЛ «Динамо» одержало победу над «Краснодаром». Голы забивали Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой. Грулев также записал на свой счет голевую передачу. Матч стал первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчия.

Чемпионат России. РПЛ, 10-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Грулев, 37; 2:0 – Лесовой, 57.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Паршивлюк, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев, Лесовой, Моро, Фомин, Шиманьски (Школик, 90), Грулев (Терехов, 86), Н`Жи (Комличенко, 69).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Кайо, 22), Газинский (Камболов, 75), Уткин (Сулейманов, 56), Классон (Сперцян, 75), Вилена, Кабелья, Берг (Кутовой, 75).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Кульчий Александр
Комментарии (39)
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slavа0508
1601837593
Динамо с победой!!!Можно сказать спокойная победа,не ожидал большего ждал от Краснодара,,,, За Краснодар тревожно в ЛЧ,,,,,,
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alex1951
1601837648
С почином товарищ Кульчий! Враг будет разбит - победа будет за нами!
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docndoc
1601837758
Дорого обошлась быкам победа над греками.. Всё-таки эмоционально подгорели. Вилена вообще отвратительно сыграл
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16tambov36
1601837816
мусаеву пора на выход.игра отстой с их стороны
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GoLenaStop
1601837857
Лесовой - красавец! Отличная игра Динамо. Бодро переиграли. Краснодар устал, игра в евро сказалась... Краснодар - удачи!
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JTherry
1601838040
краснодар ничем не впечатлил, плохо играли, динамо с победой! быки так и будут влетать после матчей в группе - матчи будут через 2-3 дня, во всяком случае к такому повороту событий надо быть готовыми, "быки" впервые в ЛЧ...
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житель СПб
1601839142
Болел за Краснодар, но справедливости ради - Динамо все по делу сделало. Сыграли серьезно. Победу заслужили! Краснодару необходима основательность и ровная игра, иначе так и останутся подающими надежду клубом.
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ySS
1601839972
Динамо под любым руководством хорошо играло против играющих команд и за частую отвратительно против автобусов Краснодар не восстановился после поездки в Грецию Результат вполне по игре
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JTherry
1601842289
Мусаев о 0:2 с «Динамо»: «Они были мотивированы после вылета из ЛЕ, хотели победить команду из ЛЧ» ...каково? то есть краснодар не мотивирован играть в РПЛ, а тренер тогда для чего?
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FanatSerj
1601845701
Динамо попало в свою струю, под уставший Краснодар, который ещё и не автобусит у свой штрафной, грех таким не пользоваться, тем более в составе много молодых бегущих парней. Лесовой прям космически-удачное приобретение Динамо, лучше Н'жи и Филипп вместе взятые. Скопу аж немного жалко, он то и сам был бы рад вперёд побегать, защита это не про него, а там большинство атак шли именно через Лесового. Ну и в очередной раз можно Шунина поблагодарить, в очень важные моменты спас. Да и пора уже один состав наигрывать, сколько уже можно эту постоянную текучку устраивать. Ждем новостей про нового тренера.
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