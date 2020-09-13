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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 13 сентября 2020
Динамо
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
31'
Д. Деспотович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Вторая желтая
С. Паршивлюк
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+2
Вторая желтая
Х. Ин Бом
90'
Желтая карточка
М. Меркулов
90'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Школик
️️️️
Д. Фомин
85'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Н'Жи
85'
Замена
С. Игбун
️️️️
М. Филипп
71'
67'
Желтая карточка
Д. Макаров
Замена
Н. Моро
️️️️
Ш. Каборе
58'
Желтая карточка
М. Филипп
55'
Вторая желтая
Н. Комличенко
52'
Желтая карточка
Н. Комличенко
47'
43'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
С. Паршивлюк
35'
31'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Деспотович
Желтая карточка
И. Ордец
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
18
Ордец
18
Паршивлюк
74
Фомин
77
Каборе
17
Шиманьски
9
Н'Жи
27
Комличенко
26
Филипп
3-1-2-3-1
30
Медведев
15
Старфельт
2
Бегич
3
Меркулов
28
Абильдгор
27
Шатов
16
Ин Бом
77
Макаров
17
Зуев
7
Кварацхелия
21
Деспотович
9
Н'Жи
27
Грулев
27
Грулев
9
Н'Жи
77
Каборе
6
Моро
6
Моро
77
Каборе
74
Фомин
20
Школик
20
Школик
74
Фомин
26
Филипп
44
Игбун
44
Игбун
26
Филипп
27
Шатов
7
Йевтич
7
Йевтич
27
Шатов
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Динамо
Рубин
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Кирилл Новиков
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - Рубин
4
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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