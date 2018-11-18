У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

Что-то странное перед решающей игрой.

В товарищеском матче против Германии (0:3) у сборной России не было никаких шансов. Немцы легко справились с командой Черчесова вторым составом, а игра Турции и Швеции испортила России перспективы в Лиге наций. Для первого места в группе теперь недостаточно просто выйти на игру со Швецией – в ней нужно наиграть хотя бы на ничью. Добиться даже такого результата сборной России будет сложно, а виноваты в этом только обстоятельства.

В матче против Швеции не сыграют сразу несколько лидеров: Головин, Фернандес, Зобнин и Черышев. Защитники Кудряшов и Рауш получили повреждения и тоже вылетели из состава. Вместо них экстренно вызван Щенников и возвращается в заявку Дзюба. Артем все-таки залечил повреждение колена, из-за боли в котором не играл с Германией и провалил последние матчи «Зенита». Такой сборной России так и так нужно выполнять задачу.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

Реакция людей на вызов Щенникова – отдельная и крутая история. Георгий не играл за сборную с 2016 года, а теперь может выйти на поле вместе с Набабкиным и Чаловым. Когда нет Дзагоева, Васина и Акинфеева, в сборной все равно можно собрать несколько игроков ЦСКА!

twit text — ˗ ˏ ˋ ежувáнчик ˎ ˊ ˗ (@_laaatte_) 18 ноября 2018 г.

twit text — Дмитрий Ежов (@dimkao92) 18 ноября 2018 г.

twit text — kisunchik (@unbssum) 18 ноября 2018 г.

twit text — Ю'ноша|(@gutt_diva) 18 ноября 2018 г.

twit text — ˗ˏˋ Крипти ˎˊ˗(@nastya_sky24) 18 ноября 2018 г.

twit text — нэстле 2.0 (@nastuyshaar) 18 ноября 2018 г.

twit text — chase.(@chase_1D69) 18 ноября 2018 г.

Швеция – Россия. Вторник, 22:45 мск

Судить матч будет француз Бенуа Бастьен. Его ассистенты – Хишам Закрани и Фредерик Акет. Дополнительные судьи – Франсуа Летексье и Жером Мигелгорри. Резервный рефери – Николя Дано.

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