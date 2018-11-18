Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова


    3
    Голосов: 3
    18.11.2018 19:50
    Что-то странное перед решающей игрой.

    В товарищеском матче против Германии (0:3) у сборной России не было никаких шансов. Немцы легко справились с командой Черчесова вторым составом, а игра Турции и Швеции испортила России перспективы в Лиге наций. Для первого места в группе теперь недостаточно просто выйти на игру со Швецией – в ней нужно наиграть хотя бы на ничью. Добиться даже такого результата сборной России будет сложно, а виноваты в этом только обстоятельства.

    В матче против Швеции не сыграют сразу несколько лидеров: Головин, Фернандес, Зобнин и Черышев. Защитники Кудряшов и Рауш получили повреждения и тоже вылетели из состава. Вместо них экстренно вызван Щенников и возвращается в заявку Дзюба. Артем все-таки залечил повреждение колена, из-за боли в котором не играл с Германией и провалил последние матчи «Зенита». Такой сборной России так и так нужно выполнять задачу.

    Реакция людей на вызов Щенникова – отдельная и крутая история. Георгий не играл за сборную с 2016 года, а теперь может выйти на поле вместе с Набабкиным и Чаловым. Когда нет Дзагоева, Васина и Акинфеева, в сборной все равно можно собрать несколько игроков ЦСКА!

    Швеция – Россия. Вторник, 22:45 мск

    Судить матч будет француз Бенуа Бастьен. Его ассистенты – Хишам Закрани и Фредерик Акет. Дополнительные судьи – Франсуа Летексье и Жером Мигелгорри. Резервный рефери – Николя Дано.

    Актуальные материалы:

    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 ноября 2018, 12:27

      сдается мне, что не видать нам 1-го места... Шведы хороши, тем более у себя дома буду биться за победу. Похоже, вся надежда на Дзюбу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > Petrak86 19 ноября 2018, 14:01

      В основе выйдет Чалов. Дзюбу оставят на вторую половину встречи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 19 ноября 2018, 11:22

      Да, он вообще всегда должен вызываться в сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 ноября 2018, 03:14

      Щенников не слабее Рауша и уж тем более сильнее Кудряшова. Про Д. Комбарова вообще молчу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 ноября 2018, 01:59

      Странноват, конечно-же, опрос, рады ли мы вызову Жоры, ну как может быть иначе, играть кому-то же надо, это-же в голове не укладывается, повальное отсутствие основных игроков из-за травм, а играть надо, и не просто играть, а хотя бы ничью соорудить, так что везения нашим, болеем, надеемся...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11