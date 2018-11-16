Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

И это в худший год для немцев.

Сборная Германии разгромила Россию (3:0) в товарищеском матче. У россиян не было многих лидеров, а встречу рассматривали в качестве этапа подготовки к игре со Швецией. Но оправданий через слабый состав или статус матча рассматривать не будем. Потому что Лев поддержал Черчесова выбором игроков, выставив далеко не всех сильнейших. Для России жалко только то, что в этот вечер молодые немцы были очень мотивированы. Тем более что их главный тренер в последние полгода живет под угрозой увольнения.

Давайте по фактам:

1. Лев экспериментирует, но побеждает. Вот немного неожиданный состав сборной Германии на матч с Россией.

twit text — Germany (@DFB_Team_EN) 15 ноября 2018 г.

Тут интересны несколько фамилий. Один из главных парней в старте – 22-летний защитник Тило Керер. Он дебютировал за сборную Германии только в сентябре 2018 года, когда Германия обыграла Перу. Летом Керер перешел из «Шальке» в «ПСЖ», где тренируется вместе с Тиаго Силвой. В Париже в нем увидели много перспектив, но играть пока дают маловато. В десяти матчах Лиги 1 Керер проводил на поле в среднем по 58 минут.

Кай Хавец тоже дебютировал за сборную в сентябрьском матче с Перу. В этом составе 19-летнему полузащитнику отвели важную роль в созидании, с которой он легко справлялся. Хавец бегал в центре поля, обострял атаки и отдал голевую передачу на гол Гнабри. Кстати, тот же Гнабри впервые сыграл за Германию в 2016 году, но теперь проводил только четвертый матч в национальной команде. Забавно, что в них у него вышло четыре забитых мяча, один из которых прилетел россиянам. Гнабри крут, хотя в «Баварии» тоже используется только в ротации.

twit text — Даниил Борщ (@daniilborsh) 15 ноября 2018 г.

Ройс остался в запасе из-за повреждения, Хуммельс и Мюллер – просто так. Пусть Томас ближе к концу матча все-таки заменил именно Гнабри. Понятно, что статус товарищеского матча позволяет этим ребятам легко отдыхать на скамейке в сборной. Но еще вопрос, что было бы с результатом в случае их выхода с первых минут. Кажется, россияне могли пустить еще пару голов, а так сборную просто порвали молодые резервисты.

2. С такими результатами в Лиге наций немцам надо выигрывать хотя бы в товарищеских матчах. Они это и сделали.

Йоахим Лев явно мотивировал свою команду на результат в игре с Россией. Зато команде Черчесова должно быть обидно. У нас по последним матчам все было явно веселее.

Если что, сборная России никогда в своей истории не обыгрывала Германию. Это уже седьмая встреча команд, а россияне лишь однажды спасли ничью. Даже дружба Черчесова и Лева в этот раз не спасла ситуацию. Конечно, мы всегда найдем оправдания и включим режим невидимки плохих вещей. Но именно эта сборная России под руководством Черчесова своими хорошими результатами приучила нас к самым наилучшим ожиданиям. Три пропущенных мяча в матче с такой Германией – это все-таки очень плохо. Пора вернуться к привычному.

Текстовый онлайн матча Германия – Россия

Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат