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    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом


    3
    Голосов: 3
    16.11.2018 00:35
    И это в худший год для немцев.

    Сборная Германии разгромила Россию (3:0) в товарищеском матче. У россиян не было многих лидеров, а встречу рассматривали в качестве этапа подготовки к игре со Швецией. Но оправданий через слабый состав или статус матча рассматривать не будем. Потому что Лев поддержал Черчесова выбором игроков, выставив далеко не всех сильнейших. Для России жалко только то, что в этот вечер молодые немцы были очень мотивированы. Тем более что их главный тренер в последние полгода живет под угрозой увольнения.

    Давайте по фактам:

    1. Лев экспериментирует, но побеждает. Вот немного неожиданный состав сборной Германии на матч с Россией.

    Тут интересны несколько фамилий. Один из главных парней в старте – 22-летний защитник Тило Керер. Он дебютировал за сборную Германии только в сентябре 2018 года, когда Германия обыграла Перу. Летом Керер перешел из «Шальке» в «ПСЖ», где тренируется вместе с Тиаго Силвой. В Париже в нем увидели много перспектив, но играть пока дают маловато. В десяти матчах Лиги 1 Керер проводил на поле в среднем по 58 минут.

    Кай Хавец тоже дебютировал за сборную в сентябрьском матче с Перу. В этом составе 19-летнему полузащитнику отвели важную роль в созидании, с которой он легко справлялся. Хавец бегал в центре поля, обострял атаки и отдал голевую передачу на гол Гнабри. Кстати, тот же Гнабри впервые сыграл за Германию в 2016 году, но теперь проводил только четвертый матч в национальной команде. Забавно, что в них у него вышло четыре забитых мяча, один из которых прилетел россиянам. Гнабри крут, хотя в «Баварии» тоже используется только в ротации.

    Ройс остался в запасе из-за повреждения, Хуммельс и Мюллер – просто так. Пусть Томас ближе к концу матча все-таки заменил именно Гнабри. Понятно, что статус товарищеского матча позволяет этим ребятам легко отдыхать на скамейке в сборной. Но еще вопрос, что было бы с результатом в случае их выхода с первых минут. Кажется, россияне могли пустить еще пару голов, а так сборную просто порвали молодые резервисты.

    2. С такими результатами в Лиге наций немцам надо выигрывать хотя бы в товарищеских матчах. Они это и сделали.

    Йоахим Лев явно мотивировал свою команду на результат в игре с Россией. Зато команде Черчесова должно быть обидно. У нас по последним матчам все было явно веселее.

    Если что, сборная России никогда в своей истории не обыгрывала Германию. Это уже седьмая встреча команд, а россияне лишь однажды спасли ничью. Даже дружба Черчесова и Лева в этот раз не спасла ситуацию. Конечно, мы всегда найдем оправдания и включим режим невидимки плохих вещей. Но именно эта сборная России под руководством Черчесова своими хорошими результатами приучила нас к самым наилучшим ожиданиям. Три пропущенных мяча в матче с такой Германией – это все-таки очень плохо. Пора вернуться к привычному.

    Текстовый онлайн матча Германия – Россия

    Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Сборная Германии
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +701

      Хведя 18 ноября 2018, 07:32

      Заголовок статьи: Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом".
      И вопрос автору: а у нас со всеми лазаретами и болячками какой был?
      "

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 ноября 2018, 00:21

      Самое обидное -что так играем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 16 ноября 2018, 21:10

      Немецкая машина в действии...

      0
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      Рейтинг: +578

      lNeTl 16 ноября 2018, 18:43

      А то что Германия вторым составом выиграла на Кубке Конфедерации уже все забыли?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      E_Geniy 16 ноября 2018, 17:29

      Автор вспомни ка, как сыграл основной состав на ЧМ, и как всех вынес третий состав на КК. В Германии идет омоложение, старые уже не могут, а молодые уже могут и хотят. Так что насчет второго состава стоило бы промолчать, чем накидывать на вентилятор. Играли бы немцы тем же составом, что на ЧМ и который якобы основной не известно чем бы всё закончилось.

      3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > E_Geniy 16 ноября 2018, 23:09

      совершенно верно. А если бы у нас был первый состав, сыграли бы на порядок сильнее. За счет не скажу, но стыда вчерашнего не было бы.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > E_Geniy 17 ноября 2018, 08:38

      На ЧМ немцы были немотивированны и измотаны длинным сезоном.То же с остальными топ-сборными,а наши были свежие.А сейчас у нас преимущества в свежести нет,сразу стала видна громадная разница в классе.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вомбат 17 ноября 2018, 08:40

      Наш первый состав разозлил бы немцев и огребли бы мы штук пять -шесть не меньше.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 ноября 2018, 15:07

      Да мы тоже играли не основным составом, хотя всё равно обидно.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 ноября 2018, 14:26

      Если Черчес экспериментировал, то нефик было выпускать старичка Ари. А если хотел выиграть, то надо было ставить Гилерме в ворота и всех приличных оборонцев от Рубина. А так получилось ни два, ни полтора...

      1
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      Рейтинг: +11

      Олегг 16 ноября 2018, 14:02

      Все ,как есть.Какой состав такая и игра.Единственное,что вместо абсолютно пустого Забалотнага можно было Чалова попробовать.Тоже не весть прям "марадона",но посмотреть на фоне немцев стоило.Забалотной понятное нулище,что в сборной делает - немясно.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 16 ноября 2018, 13:20

      Чего рассстраиваться? Случилось то,что случилось. Немецкая машина в действии, не важно каким составом.

      2
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      Рейтинг: +49

      utyf17 16 ноября 2018, 12:37

      ЛУЧШЕ ЧЕРДАНЦЕВА ТОЛЬКО ГУБЕРНИЕВ.

      3
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