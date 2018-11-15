Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат

Забавная история их пересечений.

Первая встреча в Австрии

С 1996 по 2002 год Черчесов играл в австрийском «Тироле». Там вратарь трижды становился чемпионом Австрии, а один раз выиграл трофей вместе с Левом. В сезоне-2001/02 Лев пришел в «Тироль» и сходу взял титул с проблемной командой. У клуба тогда были многомиллионные долги, а сразу после того сезона началось оформление процедуры банкротства.

Йоахим Лев, в интервью fifa.com «Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России. Он был моим вратарем, когда я тренировал «Тироль» в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии. Я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой. Он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Благодаря своему характеру он мог повести за собой команду. Мне редко приходилось сталкиваться с такими профессионалами своего дела. Мне очень понравилось с ним работать»

В качестве тренера Черчесов не слишком удачно возвращался в Австрию, где работал в команде «Ваккер-Тироль» (2004-2006). Ее образовали вместо расформированного клуба, но по результатам было не так хорошо. Сначала Черчесов поднял клуб на шестое место, а потом едва не вылетел с ним из высшего дивизиона. Лев еще год тренировал местную «Аустрию», а затем перешел на роль ассистента главного тренера в сборную Германии.

Они постоянно хвалят друг друга

Черчесов мечтал сыграть против Германии Лева на Кубке конфедераций и чемпионате мира. Там не получилось, но теперь они пересекутся в товарищеском матче. Игра пройдет 15 ноября в 22:45 по московскому времени. Кстати, сборная России никогда не обыгрывала Германию в официальных встречах. Сегодня может состояться сразу два исторических события: прерывание неприятной серии России и возможное увольнение Лева. У сборной Германии все плохо.

Перед игрой оба тренера порадовали друг друга хорошими словами. Они так делают примерно всегда, но теперь все конкретно.

Станислав Черчесов: «Что же касается работы Лева после ЧМ, я в шутку сказал в одном интервью немцам: если у вас есть сомнения на этот счет, значит, вы действительно великая футбольная нация. Потому что не думайте, что так просто найти замену тренеру такого калибра. Я с ним разговаривал и хорошо его знаю, и уверен: он сделает определенные выводы и вновь построит такую команду, какая у него была на ЧМ в Бразилии».

Йоахим Лев: «Что помню о Черчесове, которого я тренировал много лет назад? Когда я приехал в Инсбрук, у него была травма, он был тогда возрастным футболистом. Но во втором круге он вернулся в состав, и мы стали чемпионами. Это все, что можно сказать о нем как об игроке. Что касается Черчесова в роли тренера, вы видели, что произошло на ЧМ-2018. Сборная России – агрессивная команда, которая профессионально работает. Она очень быстро переходит из обороны в атаку, действует агрессивно, дисциплинированно и целеустремленно»

И часто пересекаются

На любых мероприятиях Станислав Черчесов и Йоахим Лев стараются поговорить. Вот, например, их встреча на жеребьевке Лиги наций.

На давней жеребьевке чемпионата мира они тоже были рядом.

Черчесов и Лев принимали участие и в сентябрьском конгрессе ФИФА в Лондоне. Там они позавтракали и поговорили о лыжном спорте в Инсбруке. Именно так Лев отшутился при ответе на вопрос о той самой встрече.

Сразу после той встречи Черчесов говорил чуть больше: «Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе. Думаю, что у нас еще будет время пообщаться. А так, у них свои задачи, у нас – свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр. Обсудили, что было на чемпионате мира, какие выводы мы делаем по его итогам. И, надо сказать, у нас много общего».

text text text Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official) 5 Ноя 2018 в 11:18 PST

Интересно, что для разговора им иногда вообще не нужно находиться рядом. Когда Лев проводил пресс-конференцию в музее Дортмунда, ему представили забавного гостя. На сцене появилась голограмма Черчесова, который пообщался с немецким тренером и даже принял участие в совместной фотографии.

Stanislav Cherchésov, seleccionador ruso, ha compartido escenario y charla con Joachim Löw... por medio de un holograma. Se hizo la foto oficial y luego, desapareció. Maravilloso. pic.twitter.com/NEwN2xei7t — Juanma Romero (@Guardiolato) 15 мая 2018 г.

Еще Лев и Черчесов переписываются по электронной почте, о чем тренер сборной России говорил еще перед жеребьевкой Кубка конфедераций. Естественно, что пересекаются во время крупных турниров или при совпадении матчей по городам. Сейчас возможностей для встреч точно стало больше – раньше их сдерживала разноплановая работа в клубе и сборной.

Черчесов говорил, что очень расстроился сразу после вылета сборной Германии на чемпионате мира. Представьте его эмоции, если Лева уволят после матча с Россией Черчесова.

Цитаты взяты с порталов sport-express.ru, championat.com и tass.ru

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