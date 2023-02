Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат

С 1996 по 2002 год Черчесов играл в австрийском «Тироле». Там вратарь трижды становился чемпионом Австрии, а один раз выиграл трофей вместе с Левом. В сезоне-2001/02 Лев пришел в «Тироль» и сходу взял титул с проблемной командой. У клуба тогда были многомиллионные долги, а сразу после того сезона началось оформление процедуры банкротства.

В качестве тренера Черчесов не слишком удачно возвращался в Австрию, где работал в команде «Ваккер-Тироль» (2004-2006). Ее образовали вместо расформированного клуба, но по результатам было не так хорошо. Сначала Черчесов поднял клуб на шестое место, а потом едва не вылетел с ним из высшего дивизиона. Лев еще год тренировал местную «Аустрию», а затем перешел на роль ассистента главного тренера в сборную Германии.

Черчесов мечтал сыграть против Германии Лева на Кубке конфедераций и чемпионате мира. Там не получилось, но теперь они пересекутся в товарищеском матче. Игра пройдет 15 ноября в 22:45 по московскому времени. Кстати, сборная России никогда не обыгрывала Германию в официальных встречах. Сегодня может состояться сразу два исторических события: прерывание неприятной серии России и возможное увольнение Лева. У сборной Германии все плохо.

Перед игрой оба тренера порадовали друг друга хорошими словами. Они так делают примерно всегда, но теперь все конкретно.

Станислав Черчесов: «Что же касается работы Лева после ЧМ, я в шутку сказал в одном интервью немцам: если у вас есть сомнения на этот счет, значит, вы действительно великая футбольная нация. Потому что не думайте, что так просто найти замену тренеру такого калибра. Я с ним разговаривал и хорошо его знаю, и уверен: он сделает определенные выводы и вновь построит такую команду, какая у него была на ЧМ в Бразилии».

Йоахим Лев: «Что помню о Черчесове, которого я тренировал много лет назад? Когда я приехал в Инсбрук, у него была травма, он был тогда возрастным футболистом. Но во втором круге он вернулся в состав, и мы стали чемпионами. Это все, что можно сказать о нем как об игроке. Что касается Черчесова в роли тренера, вы видели, что произошло на ЧМ-2018. Сборная России – агрессивная команда, которая профессионально работает. Она очень быстро переходит из обороны в атаку, действует агрессивно, дисциплинированно и целеустремленно»

На любых мероприятиях Станислав Черчесов и Йоахим Лев стараются поговорить. Вот, например, их встреча на жеребьевке Лиги наций.

Joachim Löw greets Stanislav Cherchesov, head coach of the Russia national team, at the #NationsLeague draw. #DieMannschaft pic.twitter.com/0E9rAIW2Q2