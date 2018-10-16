Германия ужасна. Что с ней происходит?

Во всем виноват Лев.

Несколько дней назад Голландия разнесла Германию (3:0). Пока немцы смотрели, как забивают Ван Дейк, Вейналдум и Депай, журналисты написали кучу причин, почему эта Германия – худшая в этом десятилетии. Вот самые главные:

• Немцев подводит статистика. После ЧМ-2018 они еще ни разу не выиграли и впервые в своей истории не забили в трех официальных матчах подряд. Кроме того, поражение от Голландии стало пятым в 2018-м году (повторение антирекордов 1956-го и 1985-го годов). Еще один печальный факт: немцы впервые с 2002 года проиграли с разницей в три мяча.

• Германии мешают скандалы. На чемпионат мира Лев не взял Лероя Сане (якобы из-за того, что он не подходит игровому стилю сборной), Сандро Вагнер (не очень понятно, почему, но Вагнер сильно расстроился и завершил карьеру в национальной команде). Кроме того, перед началом ЧМ в гости к Эрдогану съездили Илкай Гюндоган и Месут Озил. Обоих сильно осудили за этот поступок. Но, если Гюндоган отмазался, то Озил ушел из сборной и теперь всячески избегает контактов с Йоахимом Левом. Подробнее – в нашем недавнем материале.

• Некоторые немецкие журналисты говорят, что лидеры не понимают игровой стиль Лева. По данным Bild, у тренера натянутые отношения с Кроосом, Боатенгом и Дракслером.

• У немцев катастрофическая проблема с реализацией. В последних пяти встречах Германия забила лишь два гола. Кажется, эту проблему замечают даже игроки. Тимо Вернер, например, сказал: «В начале матча мы играли очень хорошо, создавали много моментов, заставляли соперника бегать без мяча и делали все, что хотели. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Это наш главный недостаток»

• У Германии слишком медленные защитники. На ЧМ-2018 немцы часто проигрывали в борьбе в контратаках соперника. Вчера пара Боатенг-Хуммельс пробежала в два раза меньше, чем Депай и Френки Де Йонг.

Немцам в кратчайшие сроки нужно решать проблему с реализацией, игрой и атмосферой в команде. Пока что напрашивается один вариант – смена главного тренера.

Лев провалил ЧМ-2018, потерял авторитет в раздевалке и позволил дурным слухам распирать команду изнутри. Лев нелепо отмазывается после поражений, спорит с журналистами (например, когда ему предъявили за то, что Сане все-таки нужен сборной) и не привносит ничего нового в игру Германии. На чемпионате мира Леву не хватило ширины в атаке, при этом он ничего не поменял при подготовке к матчам Лиги наций. Тренер теряется, когда Германия проигрывает (об этом тоже сказал Вернер, охарактеризовав первый гол Голландии «ударом под дых»). Наконец, Лев слишком резко реагирует на критику: просит оставить сборную в покое, когда нужно промолчать, сделать выводы и спокойно работать дальше.

Федерация футбола Германии сделала глупый шаг, продлив с Левом контракт до 2022 года. Как-то Юрген Клопп намекнул на высокомерие главного тренера сборной Гремании. Очевидно, что это качество и мешает Леву делать свою работу правильно.

UPD. Сборная Германии проиграла еще один матч, на этот раз французам со счетом 1:2, хотя и вела в счете. Теперь у немцев нет шансов на первое место, и очень мало – на второе.

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