Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Германия ужасна. Что с ней происходит?


    2
    Голосов: 9
    16.10.2018 22:00
    Во всем виноват Лев.

    Несколько дней назад Голландия разнесла Германию (3:0). Пока немцы смотрели, как забивают Ван Дейк, Вейналдум и Депай, журналисты написали кучу причин, почему эта Германия – худшая в этом десятилетии. Вот самые главные:

    Немцев подводит статистика. После ЧМ-2018 они еще ни разу не выиграли и впервые в своей истории не забили в трех официальных матчах подряд. Кроме того, поражение от Голландии стало пятым в 2018-м году (повторение антирекордов 1956-го и 1985-го годов). Еще один печальный факт: немцы впервые с 2002 года проиграли с разницей в три мяча.

    Германии мешают скандалы. На чемпионат мира Лев не взял Лероя Сане (якобы из-за того, что он не подходит игровому стилю сборной), Сандро Вагнер (не очень понятно, почему, но Вагнер сильно расстроился и завершил карьеру в национальной команде). Кроме того, перед началом ЧМ в гости к Эрдогану съездили Илкай Гюндоган и Месут Озил. Обоих сильно осудили за этот поступок. Но, если Гюндоган отмазался, то Озил ушел из сборной и теперь всячески избегает контактов с Йоахимом Левом. Подробнее – в нашем недавнем материале.

    • Некоторые немецкие журналисты говорят, что лидеры не понимают игровой стиль Лева. По данным Bild, у тренера натянутые отношения с Кроосом, Боатенгом и Дракслером.

    У немцев катастрофическая проблема с реализацией. В последних пяти встречах Германия забила лишь два гола. Кажется, эту проблему замечают даже игроки. Тимо Вернер, например, сказал: «В начале матча мы играли очень хорошо, создавали много моментов, заставляли соперника бегать без мяча и делали все, что хотели. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Это наш главный недостаток»

    У Германии слишком медленные защитники. На ЧМ-2018 немцы часто проигрывали в борьбе в контратаках соперника. Вчера пара Боатенг-Хуммельс пробежала в два раза меньше, чем Депай и Френки Де Йонг.

    Немцам в кратчайшие сроки нужно решать проблему с реализацией, игрой и атмосферой в команде. Пока что напрашивается один вариант – смена главного тренера.

    Лев провалил ЧМ-2018, потерял авторитет в раздевалке и позволил дурным слухам распирать команду изнутри. Лев нелепо отмазывается после поражений, спорит с журналистами (например, когда ему предъявили за то, что Сане все-таки нужен сборной) и не привносит ничего нового в игру Германии. На чемпионате мира Леву не хватило ширины в атаке, при этом он ничего не поменял при подготовке к матчам Лиги наций. Тренер теряется, когда Германия проигрывает (об этом тоже сказал Вернер, охарактеризовав первый гол Голландии «ударом под дых»). Наконец, Лев слишком резко реагирует на критику: просит оставить сборную в покое, когда нужно промолчать, сделать выводы и спокойно работать дальше.

    Федерация футбола Германии сделала глупый шаг, продлив с Левом контракт до 2022 года. Как-то Юрген Клопп намекнул на высокомерие главного тренера сборной Гремании. Очевидно, что это качество и мешает Леву делать свою работу правильно.

    UPD. Сборная Германии проиграла еще один матч, на этот раз французам со счетом 1:2, хотя и вела в счете. Теперь у немцев нет шансов на первое место, и очень мало – на второе.

    Материалы по теме:

    Извините, но Лига наций − хрень

    Италия ужасна. Манчини пока не спасает

    Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 ноября 2018, 04:38

      Если уж Германия ужасна, то как обозвать нашу сборную?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9788

      САДЫЧОК 19 октября 2018, 19:12

      Последний матч Германия отлично сыграла ! Причем новая команда ! У французов , кстати новая команда ! Новый лидер -Сане ! пока . правда тяжеловат !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 18 октября 2018, 15:02

      Может просто у немецкой сборной спад? Думаю надо оставить все как есть и посмотреть, что будет на евро! А лига наций пока непонятный турнир, для чего он нужен!!!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 17 октября 2018, 21:17

      Лев тренирует сборную Германии с 2006 года. Видно, что он иссяк, в первую очередь идеями, а во вторых, прежней энергии не чувствуется. Всему когда либо приходит конец. Пора ему сменить обстановку, получить новую мотивацию. Пусть к нам приезжает, найдем ему новую команду. Эмоций получит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 17 октября 2018, 20:31

      Креатива нет!!! да и еще давно Лев не нюхал свои пальцы из жопы!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3525

      FRZZ 17 октября 2018, 12:46

      Все таки без Месута Озил не идет игра сборной Германии.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 октября 2018, 06:58

      по моему лев не знает что с этими игроками делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 15 октября 2018, 19:11

      Смена поколений...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      Loko_Roma 14 октября 2018, 22:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот что бывает, когда нюхаешь как пахнут твои яйца.

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 14 октября 2018, 21:42

      Леву пора уходить.зря с ним контракт продлили.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 