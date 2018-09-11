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    Италия ужасна. Манчини пока не спасает


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    Голосов: 3
    11.09.2018 15:30
    Проблем полно.

    Сборная Италии тонет. Ноль побед в четырех официальных матчах. Одна победа в девяти последних играх. Всего один матч, где атака придумала больше одного гола. После провала с попаданием на ЧМ федерация сменила тренера, но Роберто Манчини до сих пор не исправил накопившиеся косяки. Проблем, ошибок и просто спорных моментов вокруг одной из самых важных сборных планеты сейчас жутко много.

    Вот только некоторые из них.

    Во-первых, не было игроков «Ювентуса». Впервые за двадцать лет – с 17 июня 1998 года, когда Италия играла на ЧМ против Камеруна. В заявке Манчини на игру были Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески, но тренер не выпустил их даже на замену. В Италии есть мнение, что Манчини таким образом начал обновление команды. Если версия правдива, то возникает вопрос: почему на правом фланге появился Федерико Кьеза? Кьеза, несмотря на неплохой рейтинг за матч (6,9), отыграл не самым лучшим образом. Средний процент обводок Кьезы в этой встрече равен 51%, он принял участие лишь в 34% атак своей команды. Кажется, Бернадески, играющий одну из ключевых ролей в «Юве», сыграл бы значительно качественнее своего коллеги.

    Во-вторых, идеи Манчини пока плохо действуют. В начале августа он сказал, что будет выстраивать игру сборной за счет комбинационного футбола. Но пока игра команды слабо отличается от той, что была при Джампьеро Вентуре. В матче с Португалией у итальянцев было просто чудовищно мало передач. За эту игру они отдали всего 167 пасов – хуже было только во встрече с Испанией в октябре 2016 года. Отсюда вытекает и отвратительная статистика по ударам: ими кончились всего два момента. Марио Гастанелло из TuttoSport справедливо заметил, что у португальцев было больше шансов забить в свои ворота, чем у Италии.

    В-третьих, факт, вытекающий из предыдущего. У Италии нет топовых форвардов. Балотелли – лучший бомбардир современной сборной. При этом процент реализованных моментов у него – 23,2. После Бало в рейтинге самых забивных итальянцев идут Кьеллини и Бонуччи. Нужно ли дальше продолжать тему забитых голов командой Манчини?

    Это провал или нет?

    Пока трудно сказать. При Вентуре команда была раздроблена как физически, так и морально. Манчини поднимает дух введением музыки в тренировки сборной, проводит больше времени в зале для тактической подготовки, придумывает какие-то ходы (вроде перехода на чужую сторону поля за счет усилий центральных защитников). Джанлука Ди Марцио, оценивая назначение Манчини на пост тренера сборной в эфире Sky Sports, сказал: «Не стоит ждать от него результата спустя всего пару месяцев после прихода. Это тренер, способный принести победы сборной, только после определенного промежутка времени».

    Материалы по теме:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 сентября 2018, 18:23

      Совершенно непонятно чем прельстила кандидатура Манчини Федерацию в Италии.тренерская карьера по нисходящей у него движется..странно и необоснованно,по большому счёту.

      5
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 12 сентября 2018, 16:56

      Вот они во всей красе.....заморские "специалисты"

      0
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      Рейтинг: +76

      Гатчина 12 сентября 2018, 12:17

      Манчини не тренер,ему это скучно...просто привычка. Шёл бы виноград растить.

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 12 сентября 2018, 10:03

      А при чём тут Манчини, если у него нет игроков, если главный итальянский забивала на сегодня это придурковатый Балотелли? В игре с португалами в составе "макаронников" самый крутой был Чиро Иммобиле (41 гол за "Лацио" в прошлом сезоне), а кто такой Дзадза напоминать не стоит! С кем играть??!!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 сентября 2018, 09:58

      Позорище.

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 12 сентября 2018, 08:43

      Не помогла музыка на тренировках, теперь придется танцевать макаронникам

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 11 сентября 2018, 23:04

      манчиня - как игрок был классный, как тренер - бездарное днище..

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 11 сентября 2018, 20:39

      А они не забивают!!! как Зенит при нем!)

      3
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 11 сентября 2018, 20:28

      Как не обидно будет настоящим болельщикам Зенита, но всё, к чему притрагивается Газпром сначала блестит, как фантик, потом начинает портиться и превращается в дурно пахнущее д*р*мо. Манчини не исключение.

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 сентября 2018, 20:10

      да уж, на удивление паршивенько...

      0
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