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Италия ужасна. Манчини пока не спасает

Сборная Италии тонет. Ноль побед в четырех официальных матчах. Одна победа в девяти последних играх. Всего один матч, где атака придумала больше одного гола. После провала с попаданием на ЧМ федерация сменила тренера, но Роберто Манчини до сих пор не исправил накопившиеся косяки. Проблем, ошибок и просто спорных моментов вокруг одной из самых важных сборных планеты сейчас жутко много.

Вот только некоторые из них.

Во-первых, не было игроков «Ювентуса». Впервые за двадцать лет – с 17 июня 1998 года, когда Италия играла на ЧМ против Камеруна. В заявке Манчини на игру были Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески, но тренер не выпустил их даже на замену. В Италии есть мнение, что Манчини таким образом начал обновление команды. Если версия правдива, то возникает вопрос: почему на правом фланге появился Федерико Кьеза? Кьеза, несмотря на неплохой рейтинг за матч (6,9), отыграл не самым лучшим образом. Средний процент обводок Кьезы в этой встрече равен 51%, он принял участие лишь в 34% атак своей команды. Кажется, Бернадески, играющий одну из ключевых ролей в «Юве», сыграл бы значительно качественнее своего коллеги.

Во-вторых, идеи Манчини пока плохо действуют. В начале августа он сказал, что будет выстраивать игру сборной за счет комбинационного футбола. Но пока игра команды слабо отличается от той, что была при Джампьеро Вентуре. В матче с Португалией у итальянцев было просто чудовищно мало передач. За эту игру они отдали всего 167 пасов – хуже было только во встрече с Испанией в октябре 2016 года. Отсюда вытекает и отвратительная статистика по ударам: ими кончились всего два момента. Марио Гастанелло из TuttoSport справедливо заметил, что у португальцев было больше шансов забить в свои ворота, чем у Италии.

В-третьих, факт, вытекающий из предыдущего. У Италии нет топовых форвардов. Балотелли – лучший бомбардир современной сборной. При этом процент реализованных моментов у него – 23,2. После Бало в рейтинге самых забивных итальянцев идут Кьеллини и Бонуччи. Нужно ли дальше продолжать тему забитых голов командой Манчини?

Это провал или нет?

Пока трудно сказать. При Вентуре команда была раздроблена как физически, так и морально. Манчини поднимает дух введением музыки в тренировки сборной, проводит больше времени в зале для тактической подготовки, придумывает какие-то ходы (вроде перехода на чужую сторону поля за счет усилий центральных защитников). Джанлука Ди Марцио, оценивая назначение Манчини на пост тренера сборной в эфире Sky Sports, сказал: «Не стоит ждать от него результата спустя всего пару месяцев после прихода. Это тренер, способный принести победы сборной, только после определенного промежутка времени».

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Лига наций Италия
Комментарии (18)
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Павел Буре
1536669483
После провала в Зените я в этого тренера не верю.
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Loko_Roma
1536672040
Тренер который может лишь с клубами у которых мешки бабок чего-то добиться, и то через раз.
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Лошак
1536675345
Жаль Италию. Манчини не тот тренер.
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серега кашин
1536680566
будет говорить что игроки хреновые, а потом свалит в спешке
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88serega88
1536687580
А они не забивают!!! как Зенит при нем!)
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rammax fcsm
1536696287
манчиня - как игрок был классный, как тренер - бездарное днище..
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Артурка32
1536730987
Не помогла музыка на тренировках, теперь придется танцевать макаронникам
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ItalianFootball
1536735530
Позорище.
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Гатчина
1536743826
Манчини не тренер,ему это скучно...просто привычка. Шёл бы виноград растить.
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Vladarg
1536765830
Совершенно непонятно чем прельстила кандидатура Манчини Федерацию в Италии.тренерская карьера по нисходящей у него движется..странно и необоснованно,по большому счёту.
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