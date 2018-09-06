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    Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли


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    Голосов: 5
    06.09.2018 15:04
    Queen, AC/DC, Deep Purple и Робби Уильямс.

    Роберто Манчини после сказочного провала в «Зените» очень неожиданно возглавил сборную Италии три месяца назад. С тех пор в команде произошло много изменений. О последнем сообщил SportMediaset, и оно за пару часов прогремело на весь мир.

    С начала осенних сборов Манчини обозначил, что теперь команда будет тренироваться под музыку. При этом тренер лично занялся составлением трек-листа. Получилась немного странная подборка, которая объединяет хиты прошлых лет и современные песни.

    Вот весь плейлист:

    Love My Life – Robbie Williams

    Prayer in C – Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz

    Be Mine – Ofenbach

    Mr. Saxobeat – Alexandra Stan

    Kick Ass – Mika & RedOne

    Another Brick in the Wall – Pink Floyd

    Stronger (What Doesn’t Kill You) – Kelly Clarkson

    It’s My Life – Bon Jovi

    The Best – Tina Turner

    We Will Rock You – Queen

    One Vision – Queen

    I Want It All – Queen

    More Than You Know – Axwell Ingrosso

    The Final Countdown – Europe

    Habits (Stay High) – Tove Lo

    Over and Over Again – The Used

    Feel So Close – Calvin Harris

    Run for Cover – The Killers

    Mad World – Young Guns

    My Way – Calvin Harris

    Human – Rag’n’Bone Man

    Burn – Ellie Goulding

    On Top of the World – Imagine Dragons

    Smoke on the Water – Deep Purple

    Fly on the Wall – Miley Cyrus

    Another One Bites The Dust – Queen

    You’re the Best Thing About Me – U2 & Kygo

    Eye of the Tiger – Survivor

    Rockabye – Clean Bandit

    Jump – Van Halen

    Believer – Imagine Dragons

    Come With Me Now – Kongos

    Highway to Hell – AC/DC

    Dreaming – Smallpools

    Cake By the Ocean – James Major

    I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas

    No Sleep – Twin Atlantic

    It’s Only Rock’n’Roll (but I like it) – The Rolling Stones

    Little Talks – Of Mosters and Men

    The Power – H-Blockx

    Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

    There’s Nothin Holdin’ me Back – Shawn Mendes

    Clocks – Coldplay

    Moves Like Jagger – Maroon 5

    Lean On – Major Lazer & DJ Snake

    Манчини много меняет линию защиты

    Еще Манчини много работает над тактической схемой. Хотя пока не до конца определился с количеством защитников. Судя по инсайдам главного автора по Серии А Джеймса Хорнкасла, Манчини выбирает между расстановкой с тремя игроками обороны в центре и двумя. Важное дополнение от Хорнкасла – Манчини работает над тем, чтобы сборная Италии меняла количество защитников в зависимости от ситуации по матчу. Резкие рокировки по ходу матчей свойственны Маурицио Сарри, Пепу Гвардиоле и Луису Энрике. Видимо, в эту компанию теперь войдет и Манчини.

    Манчини вызвал Баллотелли

    Марио уже третий сезон тусуется в «Ницце» и делает это все лучше, поэтому его вызов нельзя назвать большим сюрпризом. Говорят, ради возвращения в сборную летом он даже отклонил предложение из Китая.

    Помимо Балотелли в списке Манчини очень неожиданно оказались: Мануэл Ладзари («СПАЛ»), Николо Барелла («Кальяри»), Пьетро Пеллегри («Монако»). Кстати, в Италии журналисты уже раскритиковали тренера за то, что он пригласил на сборы 17-летнего Пеллегри, но при этом проигнорировал Патрика Кутроне из «Милана».

    Манчини экспериментирует с атакой

    Главный момент – атакующая линия. В распоряжении Манчини есть опытные ребята: Дзадза, Бонавентура, Берарди. Но, кажется, тренер будет выстраивать «атакующий трезубец» (как говорят в итальянских СМИ) не из них, а их неопытных парней: Кьеза, Бернардески, Иммобиле (единственный, кто более-менее опытен). При этом Манчини не исключает выхода на поле Балотелли или Дзадзы, если в матче с Польшей что-то пойдет не так.

    В одном из своих последних интервью в сборной бывший тренер Джампьеро Вентура признался: очень важной ошибкой в его работе был именно уклон на схему с одним нападающим – нужно было чаще играть с двумя футболистами на острие. Манчини пока технично игнорирует эту расстановку и предпочитает одного нападающего в центре.

    Что говорят в Италии о Манчини

    В Италии в Манчини, несмотря на не очень хорошую репутацию, верят. Джанлука Ди Марцио в эфире своей программы на канале Sky Sports Italia публично высказал поддержку Роберто. По словам Джан Пьеро Гасперини, опыт Манчини поможет сборной Италии выйти на прежний уровень. В любом случае, пока Манчини в сборной для страны – это очень странная и загадочная фигура для итальянцев. Хотя он уже провел больше работы, чем Вентура за целый год.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +701

      Хведя 8 сентября 2018, 16:52

      Таки-не знаю, чего итальянская федерация ждет со своей сборной от тренера, "под которого" один ОЧЕНЬ богатый клуб накупил игроков по его желанию, и который, в итоге, НИЧЕГО с этим клубом не добился. Даже чемпионат страны не выиграл, о еврокубках - молчу.

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 7 сентября 2018, 12:21

      Из перечисленных 45 музыкальных треков слышал только 15. Всё идёт к тому, что в большой футбол будут играть как в пляжном или в хоккее. При каждой остановке будет звучать громкая музыка, которая очень раздражает. Простите за старческое ворчание.

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 7 сентября 2018, 11:09

      Всегда симпатизировал сборной Италии. Но Манчини... Уж очень сильно он подмочил свою репутацию ,как профессионал, в Зените.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 10:04

      Ну вот сегодня и поглядим на проделанную работу.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 10:03

      Это ж где Иммобиле менее! опытен чем Дзадза или Берарди ? Вы что курите ????!!!!

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      Рейтинг: +301

      23igkra 7 сентября 2018, 10:02

      Рокки Бальбоа помогло, значит, и Италии поможет

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 сентября 2018, 09:45

      Надо наших тренировать под баян и частушки

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 7 сентября 2018, 07:47

      Была польза от тренировок .

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 сентября 2018, 07:01

      интересно под какую музыку тренировался зенит под ленинград

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 7 сентября 2018, 05:02

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