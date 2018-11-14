Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о работе главного тренера России Станислава Черчесова.

«Что помню о Черчесове, которого я тренировал много лет назад? Когда я приехал в Инсбрук, у него была травма, он был тогда возрастным футболистом. Но во втором круге он вернулся в состав, и мы стали чемпионами. Это все, что можно сказать о нем как об игроке.

Что касается Черчесова в роли тренера, вы видели, что произошло на ЧМ-2018. Сборная России – агрессивная команда, которая профессионально работает. Она очень быстро переходит из обороны в атаку, действует агрессивно, дисциплинированно и целеустремленно», – сказал Лев.

Завтра, 15 ноября, Германия сыграет в товарищеском матче со сборной России.