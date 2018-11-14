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    Лев – о работе Черчесова: «Вы видели, что произошло на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о работе главного тренера России Станислава Черчесова.

    «Что помню о Черчесове, которого я тренировал много лет назад? Когда я приехал в Инсбрук, у него была травма, он был тогда возрастным футболистом. Но во втором круге он вернулся в состав, и мы стали чемпионами. Это все, что можно сказать о нем как об игроке.

    Что касается Черчесова в роли тренера, вы видели, что произошло на ЧМ-2018. Сборная России – агрессивная команда, которая профессионально работает. Она очень быстро переходит из обороны в атаку, действует агрессивно, дисциплинированно и целеустремленно», – сказал Лев.

    Завтра, 15 ноября, Германия сыграет в товарищеском матче со сборной России.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 21:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 11:01

      Приятно когда такую высокую оценку дает тренер одной из ведущих футбольных сборных мира.

      2
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 15 ноября 2018, 06:15

      Я не поверю, что все это время этим поленам не хватало усатого русского!!! Но сейчас иногда смотрю матчи этой сборной, они действительно неплохо играют, есть стержень! Я предполагаю, что дело и карма была в березуцких))

      2
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 14 ноября 2018, 22:30

      Да Лев мы и сами в ахере до сих пор, вроде то ничего глобально не поменялось, но чертяка усатая потихоньку точил камень и в итоге прям любо на сборную смотреть стало и тут не только результаты, тут самоотдача игроков нравится в первую очередь.

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 ноября 2018, 22:12

      Хитрец!

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