Новый капитан сборной: сломанный нос, диплом магистра, семья

Факты, о которых вы могли не знать.

Забил первый гол сборной России на домашнем ЧМ

Изначально не все поняли решение Станислава Черчесова о включении Газинского в стартовый состав на матч с Саудовской Аравией, а футболист не только отыграл уверенно, но еще и заставил всю страну подпрыгнуть на 12-й минуте: именно его точный удар головой положил начало разгрому саудовцев. При этом он еще и вошел в историю, как футболист, забивший первый мяч ЧМ-2018. Всего Газинский отыграл на ЧМ четыре матча из пяти, пропустив только игру с испанцами.

Проводит классный сезон

Просто несколько цифр и фактов.

● Газинский – лучший ассистент нынешнего сезона РПЛ, на его счету пять голевых передач.

● 7,28 – балл за сезон от WhoScored, это девятый результат в лиге. Из топ-10, кстати, это единственный русский футболист. Чуть выше – сборники Ари и Фернандес.

● Лучший сезон по отборам и перехватам был в Премьер лиге-2014/15, сейчас показатели скромнее. Зато с тех пор Газинский прибавил в точности передач, теперь на его счету гораздо больше обостряющих пасов и ударов по воротам.

● В «Краснодаре» он чаще всего играет одного из центральных полузащитников в схеме 4-3-3, а в сборной России – при 4-2-3-1 в паре с Зобниным.

● В трех матчах Лиги наций запомнился голевым пасом на Дзюбу в Турции и шестью выигранными верховыми единоборствами в игре со Швецией.

● А еще Газинский – главный по перехватам в сборной России в этом турнире, на его счету их 12 за три матча. Отбор, что интересно, лишь один.

Стал голосом «Яндекс.Навигатора»

Подобным уже отметились некоторые игроки сборной России, Газинский не стал исключением. Он продиктовал несколько записей: «Играем два по 45. Постараемся без дополнительного», «Конец первого тайма, приехали в промежуточную точку», «Соблюдаем темп атаки, впереди камера» и другие. «Краснодар» показал, как это происходило:

Пожертвовал 100 тысяч на оплату мемориальной доски Николаю Старостину

Один из основателей московского «Спартака» Николай Старостин тренировал «Динамо» из Комсомольска-на-Амуре в период с 1945 по 1950 годы. Предложение об установке памятной доски в этом городе поступило еще несколько лет назад, но только в нынешнем году собрали необходимые 120 тысяч. 20 заплатил ФК «Смена», остальные деньги перечислил Газинский. Оказалось, что просьба от руководителя общества охраны памятников поступила сестре футболиста, а тот, узнав об этом, сразу принял решение помочь.

Получил в нос от Хави Гарсии

Грязный прием полузащитника «Зенита» в матче, состоявшемся поздней осенью в сезоне-2016/17, серьезно травмировал Газинского, которому пришлось оказывать срочную медицинскую помощь прямо на поле. «Приехал домой после матча, болели голова и нос», – рассказал потом полузащитник «Краснодара». Хави Гарсия был дисквалифицирован на три матча.

«Когда Гарсия целенаправленно бьет локтем, а потом, как я увидел на повторе, машет руками и жестами показывает на меня, мол, поднимайся, что ты тут лежишь, а затем лишь через четыре дня пишет сообщение, якобы извиняясь, я не верю в его искренность, – сказал тогда Газинский. Он вспомнил аналогичный эпизод с Михаликом, который отреагировал иначе. – Он в тот же день вечером позвонил мне и извинился. Никаких проблем».

Не угодил владельцу бара в Краснодаре

Владелец бара и болельщик «Краснодара» Тахир Холикбердиев в интервью Sports.ru негативно высказался об одном из лидеров клуба: «Единственный, кого я не буду рад здесь видеть, – это Юрий Газинский. Это игрок, который не достоин присутствия в нашем клубе: он переоценен только из-за своего российского паспорта. И это не только мое мнение, а еще и многих людей, приходящих сюда. Ошибаться может каждый, но вопрос в отношении к делу. Несколько лет назад мы играли в Химках с ЦСКА: это был один из самых больших краснодарских выездов, туда приехали и порвали горло 300 человек, а Юра Газинский вышел на поле и не вспотел».

На этом объяснение заканчивается.

Защитил диссертацию магистра и получил диплом

Газинский хорошо учился и окончил школу, после чего поступил в педагогический университет, послушав дедушку, который посоветовал не забывать об учебе, поскольку карьера футболиста может завершиться в любой момент. В 2013 году он получил степень бакалавра, поступил в магистратуру и через два года защитил диссертацию.

«Я окончил Дальневосточный Федеральный Университет в городе Владивостоке по специальности «Менеджер по физической культуре и спорту». Если бы закончил только бакалавриат, то мог бы работать только преподавателем физкультуры. А степень магистра дает право работать спортивным менеджером, занимать руководящие должности в различных спортивных организациях», – рассказал футболист.

Скромничает в соцсетях

Что как раз очень ценят болельщики. Никаких понтов, только футбол и семья. В инстаграме у Газинского много футбольных фотографий или же красивые семейные.

text text text Публикация от text (@gazinskiy) 10 Сен 2018 в 2:33 PDT

text text Публикация от text (@gazinskiy) 8 Ноя 2018 в 11:59 PST

text text Публикация от text (@gazinskiy) 18 Дек 2017 в 10:59 PST

text text Публикация от text (@gazinskiy) 12 Июл 2018 в 8:10 PDT

А еще женат на девушке, с которой знаком со школы

Красивая история.

text text Публикация от text (@alexandra_gazinskaya) 16 Июн 2018 в 6:38 PDT

Матч против сборной Германии (15 ноября) станет для Газинского 15-м по счету в составе сборной России, если полузащитник «Краснодара» выйдет на поле. Его дебют состоялся два года назад в игре против Турции – это был как раз первый матч Станислава Черчесова во главе национальной команды. Газинский участвовал со сборной в двух турнирах – ЧМ-2018 и Лиге наций, также ездил на Кубок конфедераций, но там на поле не выходил.

В качестве капитана он уже выводил сборную России – наша команда разгромила Чехию 5:1. Теперь Газинского ждет капитанский дебют в официальном матче – в Стокгольме Россия сыграет против Швеции 20 ноября.