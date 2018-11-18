Португалия легко победила в группе без помощи Роналду. Удивительная команда

Она спокойно выиграла свою группу Лиги наций. Причем досрочно.

Вся осень без Роналду

В последний день лета сборная Португалии назвала состав на сентябрьские матчи. Там не оказалось Криштиану Роналду. «После беседы с футболистом, учитывая процесс адаптации в «Ювентусе», мы пришли к пониманию, что на этот раз его с нами не будет», – сказал тренер Фернанду Сантуш. В самый разгар истерии, связанной с историей об обвинениях изнасиловании, прошла новость о том, что Роналду вообще не сыграет за команду осенью. Истерия стихла, но лидера португальской сборной все равно вызывать не стали.

Сантуш не переставал говорить о том, что именно в его команде выступает лучший игрок мира, по которому они все скучают. Но Португалия так и вынуждена обходиться всю осень без Криштиану. Всю ту осень, которая очень сильно навредила сторонникам теории «убери его, и все развалится». Не развалилось, и не могло. Хотя финал Евро с сотней минут без Криштиану убедил не всех.

Проще и понятнее оценить все это результатами.

Португалия досрочно выиграла группу Лиги наций

Она не проиграла ни одного матча из пяти, включая товарищеские. А соперниками были Хорватия, Польша, Шотландия и Италия (дважды)

Она уверенно отыграла гостевые матчи, которые в целом португальцам всегда давались тяжелее. В гостях она забила в три раза больше, чем дома.

Теперь, по слухам, она примет турнир Лиги наций следующим летом. Официально эту информацию УЕФА подтвердит в декабре.

Как им удалось играть без Роналду

По сути, состав сборной Португалии угадать очень просто – девять из 11 футболистов сыграли в старте все три матча Лиги наций. Изменения коснулись позиции центрального защитника в Милане (вместо Пепе появился Фонте). А вот ротация была применена только к одной позиции – левого полузащитника/форварда.

С Италией оба раза сыграл Брума, с Польшей вышел Рафа Силва. Первый проявил себя средне, зато забил в товарищеской игре шотландцам. Второй – набрал отличную форму в «Бенфике», но за сборную тоже сыграл неярко. Кто спорит, что с Роналду в составе было б лучше. Но факт в том, что потеря кардинальным образом на игру не повлияла. А все потому что топ-тренер в современном футболе вполне способен на коротком отрезке компенсировать потерю лидера верными построениями и командными взаимодействиями. Кому как не Фернанду Сантушу, чемпиону Европы, такое под силу. Криштиану не было? А кого это волнует, когда есть результат.

Молодежь, сверкнувшая на Евро, куда-то подевалась, а Португалия все равно побеждает

Тоже очень интересный момент. О таланте Ренату Санчеша только ленивый не рассуждал, Андре Гомешу прочили крутую карьеру в «Барселоне», Карвалью забронировали место в топ-клубе, Геррейру видели одним из сильнейших крайних защитников и так далее. На деле же никто из них не стал суперзвездой, и на это у всех разные причины.

Санчешу слишком тяжело было сходу адаптироваться в «Баварии», Гомешу не хватило характера (он и в «Бенфике» проваливал важнейшие матчи), Карвалью откровенно закис в португальской лиге, откуда его уже лет пять отправляли в топ-чемпионат, а теперь не очень-то мощно выглядит в «Бетисе», ну а Геррейру получил тяжелую травму в России на Кубке конфедераций, да и из-за особенностей своего закрытого характера не со всем справляется.

Молодежь сломалась, несите следующую. В старте у португальцев 21-летний центральный полузащитник Рубен Невеш, который проводит хороший сезон в «Вулверхэмптоне». В защите наигрывают Рубена Диаша – перспективного защитника «Бенфики», пусть он и не обходится без косяков. У Андре Силвы уже 14 голов в 30 матчах, он забил обоим соперникам по Лиге наций. Есть Гонсалу Гуэдеш, есть Желсон Мартинш, потенциал которых все еще позволяет надеяться на взлет. Есть интересные игроки на подходе.

Вот так безболезненно заменить чемпионов Европы на новичков, не потерять в качестве и продолжать побеждать. В этом вся нынешняя удивительная Португалия.

Но она же скучная и играет неинтересно

При всем уважении, нынешняя Португалия – не столь яркая, как во времена Фигу, Руя Кошты, Нуну Гомеша или еще чуть раньше – с Паулу Соузой и Жоау Пинту. Зато именно эта неяркая и скучная Португалия выиграла чемпионат Европы, не провалилась на ЧМ и сейчас продолжает показывать высокий уровень организации. Играть в куражный футбол из этого состава практически некем, но надо ли это игрокам и тренерам в обмен на медали и победы?

В свое время Фернанду Сантуш, работая в довольно скучной сборной Греции, сумел остановить красивую и мощную российскую команду на Евро-2012, которая провела три качественных матча, а толку-то, все равно вылетела, в отличие от греков. Два года спустя Сантуш умудрился с еще более слабой Грецией каким-то образом просочиться из группы в 1/8 финала на ЧМ-2014. Использовать ресурсы так, как полагается, этот тренер умеет едва ли не лучше всех в мире. Он по праву остается гением своего дела.

Ну не зря же его все-таки так любит Криштиану.

***

Весной в Лиссабоне мы перекинулись парой слов с одним из экскурсоводов «Эштадиу Да Луш».

– Вы из России? Помню отличного игрока оттуда – Аршавина, в «Арсенале» играл.

– Да, фантастический игрок. Сейчас у нас есть неплохие, но такого уровня – пока нет.

– Так и у нас тоже звезд нет. Только Криштиану, да и все.

– Ну как же, а тренер?

– Да, конечно. Тренер – да!

В красивом репортаже написали бы так: «В этот момент парень счастливо улыбнулся, вспоминая те самые моменты триумфа на Евро». На самом деле, не было никаких улыбок – в Португалии вообще за клубы болеют яростнее, чем за сборную. Но по взгляду португальца было видно – Сантуша вне зависимости от клубных предпочтений уважают очень, что потом подтверждалось не раз. Это фигура не для споров, а для восхищения. Фанаты «Бенфики» и «Спортинга» любят зарубаться на тему, кто же более великий – Эйсебио или Роналду. По Сантушу никакие зарубы не нужны. Главная и единственная звезда в сборной сейчас – он.

Лига наций. Лига А. Группа 3. 5-й тур

Италия – Португалия – 0:0

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