Никто не ожидал, но Косово уже выступает мощно

Молодая сборная неплохо влилась в Лигу наций.

4 матча сборной Косово – 8 очков, ни одного поражения и положительная разница забитый и пропущенных мячей. Даже тот факт, что Косово выступает в группе D с Фарерскими островами, Азербайджаном и Мальтой, уходит на второй план. У соперников Косово больше опыта, но эта карликовая сборная выносит их за счет игры.

В истории Косово были два официальных турнира: отборочный раунд к ЧМ-2018 и этот, первый раунд Лиги наций. Отбор к российскому чемпионату мира: в десяти официальных встречах сборная набрала лишь одно очко (в группе были гиперсильные для Косова страны: Финляндия, Турция, Украина, Исландия и Хорватия). Сейчас Косово попала в относительно терпимые для себя условия и идет на первом месте в своей группе Лиги наций. Ближайшие игры – с Мальтой и Азербайджаном. Но, для того, чтобы пройти дальше Косово достаточно просто обыграть мальтийцев и сыграть вничью с Азербайджаном. Один раз команде Бернара Шалланда это удалось (после первого матча с Азербайджаном Шалланд отказался прогнозировать, какое место в группе в итоге займет Косово).

Как образовалась команда

В 1993 году распалась Югославия. В этот же момент в Косово появилась сборная, которой можно было играть только товарищеские матчи с командами, образованными в пределах страны. Позже пошли товарищеские матчи с небольшими футбольными государствами (вроде Албании). Но выход на международную арену сильно осложнился из-за восприятия Косова мировыми странами-лидерами.

В 1991 году образовалась независимая республика Косово, и были несанкционированные выборы президента. Через пару месяцев независимость соседей признала и Албания. В 1996-м началось формирование армии освобождения Косова, что привело к партизанско-террористическим войнам. В 98-м в эти военные действия вмешалась югославская армия. Это привлекло внимание со стороны НАТО, которая разбомбило югославские военные объекты и города. В последствии край перешел под управление ООН.

В последствии статус Косова определяли не один раз. Против независимости Косова выступали Китай, Россия, Испания и некоторые другие страны, зато суверенитет Косово отстаивали США, Франция и Великобритания. В 2010 году международный суд ООН признал, что суверенитет Косова не противоречит никаким общепринятым политическим правилам. За четыре года после этого заявления число государств, принявших независимость Косова увечилось с 110 до 114.

Настоящая борьба за футбольное развитие Косово началась в 2008 году, когда в ФИФА пришло письмо с просьбой признать полнейшую независимость команды и разрешить ей принимать участие в крупных турнирах.

twit text — Kosovan Football (@kosovanfooty) 12 ноября 2018 г.

Какие были проблемы

Футбол вне политики – этот тезис опровергали миллион раз. И один из них – случай сборной Косова. ФИФА несколько раз отказывал Косово в принятии в свой состав. Причина была одна – многие государства не воспринимали страну как отдельное государство и отказывались принимать в международные сообщества. Проблема в том, что не территории Косова проживают сербы, албанцы, что: а) это предмет бесконечных споров между двумя странами; б) Не придает стране никакой уникальности: язык, культура полностью переняты у балканских соседей.

США выступали за абсолютную независимость Косово. Балканы делились на две группы: одни голосовали за независимость, другие пытались присоединить миниатюрный клочок земле к себе. В итоге руководители ФИФА все же абстрагировались от политических споров и позволили сборной играть товарищеские матчи со странами, входящими в ее состав.

twit text — Kosovo National Team (@KosovoNT) 5 марта 2014 г.

В начале мая 2016 году УЕФА сделала еще более решительный шаг: зарегистрировала сборную Косова как отдельную команду и позволила ей выступать в европейских международных турнирах. Через пару недель точно такое же решение пришло и от ФИФА.

На данный момент Косово отыграла в отборочном этапе к ЧМ-2018, а теперь сражается за выходит из группы 3 лиги D.

Что еще

Нехватка игроков – одна из самых больших проблем сборной Косово. Несколько лет назад, до принятия в состав ФИФА и УЕФА, за нее играли студенты и взрослые мужчины, играющие в футбол на любительском уровне. С введением официального статуса сборной ситуация несколько улучшилась.

Если раньше на товарищеские матчи футболисты Косова ездили на автобусах, либо доезжали до места на своих автомобилях, то теперь сборная путешествует на игры как самостоятельная футбольная государственная делегация. Команда живет в ритме обычной национальной команды: организовывает сборы, участвует в товарищеских матчах и пишет в клубы письма с просьбами отпустить игроков на международные матчи.

За два года состав команды пополнили игроки, которые ранее выступали за другие сборные. Среди них – бывшие футболисты Сербии, Албании, Норвегии и даже юношеской сборной Германии (защитник «Зандхаузена» Леард Покаряда).

twit text — Kosovan Football (@kosovanfooty) 16 ноября 2018 г.

Вот несколько звезд команды:

• Бернард Бериша («Ахмат»). Бериша пережил войну, начинал карьеру в косовском клубе, а потом резко уехал в Албанию (с разрешения отца, который воевал на стороне албанских повстанцев против Югославии) и построил карьеру в России. Сейчас играет за «Ахмат», критикует чемпионат России за неравенство команд по возможностям, низкую посещаемость и мечтает сыграть за Косово в финальной стадии крупного турнира. Правда, РПЛ во всех протоколах пишет, что Бериша – албанец: Россия не признала независимость Косово.

• Бенджамин Коллоли («Цюрих»). Лучший бомбардир Косово в Лиге наций. Родился в Швейцарии, но дважды отвечал отказом на вызовы в эту команду: один раз – в юношескую сборную, другой раз – уже во взрослую. Коллоли в 2014-м сказал, что, если и будет играть на национальном уровне, то только тогда, когда Косово признают независимой сборной. Свое слово футболист сдержал.

• Валон Бериша («Лацио»). У Бериши уникальная история. Он играл за Норвегию в течение четырех лет, а после принятия официального статуса сборной Косово отослал в ФИФА несколько писем с просьбой разрешить играть за другую команду. На три из них ответили отказом, четвертую все же одобрили. Бериша известен как очень правильный футболист. Три года назад им интересовался «Челси», но он не поехал в АПЛ, потому что сомневался, что может закрепиться в составе лондонцев. Еще одна история, подтверждающая правильность Бериши – его резко негативное отношение к курению. 7 лет назад, когда Валон играл за норвежский «Викинг», он случайно увидел, как курят футболисты молодежной команды. Бериша поступил не очень по-мужски, рассказав об этом тренеру, но зато попросил его ограничиться воспитательной беседой, но не выгонять их из клуба.

• Милот Рашица («Вердер»). Один из немногих футболистов с Балкан, кого сравнивают с Месси. Прошлый сезон в «Витессе» стал самым настоящим бенефисом для Рашицы: 21-летний полузащитник трижды забил и трижды отдал голевую передачу в чемпионате Голландии, дважды ассистировал в матче с «Лацио» в Лиге Европы и привлек внимание многих топ-клубов. Голландские журналисты рассказывали, что возле базы команды два дня дежурил скаут «Манчестер Юнайтед» и наблюдал за игрой Рашицы. Но в итоге стороны не договорились по деньгам. Зато солидный оффер за Рашицу предложил «Вердер» – 6,5 млн евро.

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