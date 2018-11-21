Главные выводы по матчу Швеция – Россия

Проиграли, но все нормально.

Не считайте это трагедией

Сборная России проиграла Швеции (0:2), не поднялась в новый дивизион и упустила первое место в группе. Сильно огорчаться этому не стоит, хотя по фактам все выглядит плоховато. В официальной игре это первое поражение команды Черчесова после чемпионата мира. Здесь учитывайте и то, что Лига наций – лишь условная замена товарищеским матчам, к которой еще не все привыкли. Пробиться на чемпионат Европы можно будет и через привычный отбор, а в условиях соревновательного режима сборная России все равно показала неплохой футбол на дистанции.

Смотрите на пример Исландии, которая завершила цикл Лиги наций с разницей мячей -12. Она начинала его в высшем дивизионе, а потом точно не радовалась силе попавшихся соперников. В матче со сборной России впервые за год забил нападающий шведов Маркус Берг, но даже этому факту мы не расстраиваемся. Сборная Швеции просто выиграла по делу. Посмотрели, смирились, пошли дальше.

Набабкин – важный универсал

Перед игрой со Швецией из состава сборной вылетели Кудряшов и Рауш. Оба принимали участие в провальной встрече с Германией, но потом покинули команду из-за травм. Вместо них Черчесов вызвал Щенникова, которого не было сборной с 2016-го года. Георгий в основе не вышел, зато другой игрок ЦСКА оказался в старте. Кирилл Набабкин пробовался с немцами на месте правого защитника, потом стал центральным, а на Швецию с первых минут появился слева.

Справа поставили Игнатьева, а Ерохин наконец-то привычно отыграл в центре поля. Делать из него правого латераля было однозначно спорным решением уже по матчу с Германией. В матче со Швецией было важно предельно внимательно сыграть на флангах – там постоянно забегали Ольссон и Лустиг. Игнатьев и Набабкин справились, а проиграли совсем не из-за них.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.

Сыграли слишком пассивно

Из-за травм сборная России сильно потеряла в креативе на чужой половине. Особенно показательным в этой ситуации был первый тайм, где россияне создали только два опасных момента. Дзюба пробил головой в руки Ольсену, а Ионов запорол выход один на один. Все остальное время шведы владели мячом и постоянно атаковали. Маркус Берг бил через себя, головой и как угодно, но главное – страдал подбор у нашей штрафной.

В первой половине матча Швеция намного больше владела мячом (68%-32%), чаще била по воротам (9-3) и подавала угловые (4-0). Гол абсолютно логично пришел со стандарта, где игроки сборной Швеции просто оказались мощнее физически. Черчесов может оправдаться травмами, но его обойма игроков все равно позволяла лучше сыграть на своей половине. Мы специально обратили внимание именно на первый тайм, потому что там оба тренера работали с изначальным планом на игру.

Черчесов понял ошибку

Замена Полоза на Камболова – показатель работы Черчесова по результату. И это важное дополнение к предыдущему пункту. Сборной России в первом тайме не хватало еще одного игрока в зоне подбора, а в атаке все впустую носились без мяча. Выход Камболова на место разрушителя номинально решил обе проблемы.

Шведы больше не проводили по несколько атак подряд, на чужой половине ожидаемо улучшилось созидание и просто стало спокойнее. Жаль, что к таким изменениям перешли уже после пропущенного мяча, когда поменялись все планы на матч. Возможно, на Черчесова все-таки повлияла допустимость ничейного результата. Выходы Заболотного и Ари уже отдавали хаосом из-за неудачно складывавшегося матча.

Дзюбу отрезали от всего

Артем Дзюба вернулся в состав, чем обрадовал болельщиков сборной России. Проблема в том, что в этом конкретном матче Артем тяжело вписывался в командный футбол. В начале матча через него выходили из обороны, но три выигранных за первый тайм единоборства – слишком малое из того, что должен показывать главный нападающий сборной.

Дзюба приходил на стандарты к собственным воротам, но там проигрывал всю борьбу, а потом не успевал убегать в контратаки. Успешно комбинировать не получалось из-за слишком оборонительной схемы и отсутствия созидателя, который доставил бы мяч до Артема. Да, здесь все-таки подходит оправдание по травмам и неоправданный выбор изначального плана. Одной самоотдачи против организованной Швеции оказалось мало, хотя во втором тайме он сыграл лучше.

Текстовый онлайн матча Швеция – Россия

Тренер, который обыграл Россию

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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