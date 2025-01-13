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    • Ари рассказал, что случилось с его дочерью в супермаркете «Дикси»

    Ари рассказал, что случилось с его дочерью в супермаркете «Дикси»

    Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал нашумевшую историю с участием его дочери.

    – Что произошло вчера с вашей дочкой в супермаркете?

    – Когда мы жили в Бразилии, там люди были больше открыты, разговаривали друг с другом. Дочка долго не могла заплатить в магазине, и ее ударила какая‑то девушка.

    Дочка была в шоке. Когда она пришла домой, я ее поддержал. Не нужно обращать внимание на таких людей. Все нормально.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.01.2025 19:19
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    rash1959
    1736785334
    Думал в сказку попал... привыкай.
    Ответить
    ...уефан
    1736786842
    ..."ударили дочку" - это уже совершенно иной расклад истории... Совсем не то, что озвучила жена...
    Ответить
    Plyash
    1736787614
    Просто Ари мужчина,а жена Ари женщина...С женской логикой.
    Ответить
    subbotaspartak
    1736787922
    Самая обсуждаемая тема... проплачена Дикси
    Ответить
    Foxitkuban
    1736790281
    Бл... Вот какое отношение это все имеет к футболу?
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