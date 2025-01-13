Ари рассказал, что случилось с его дочерью в супермаркете «Дикси»

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал нашумевшую историю с участием его дочери.

Ранее жена экс-футболиста раскритиковала российские супермаркеты.

– Что произошло вчера с вашей дочкой в супермаркете?

– Когда мы жили в Бразилии, там люди были больше открыты, разговаривали друг с другом. Дочка долго не могла заплатить в магазине, и ее ударила какая‑то девушка.

Дочка была в шоке. Когда она пришла домой, я ее поддержал. Не нужно обращать внимание на таких людей. Все нормально.