Ари рассказал, что случилось с его дочерью в супермаркете «Дикси»

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал нашумевшую историю с участием его дочери.
- Ранее жена экс-футболиста раскритиковала российские супермаркеты.
– Что произошло вчера с вашей дочкой в супермаркете?
– Когда мы жили в Бразилии, там люди были больше открыты, разговаривали друг с другом. Дочка долго не могла заплатить в магазине, и ее ударила какая‑то девушка.
Дочка была в шоке. Когда она пришла домой, я ее поддержал. Не нужно обращать внимание на таких людей. Все нормально.
- Ари выступал в России с 2010 по 2021 год за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
- 3 декабря 2024 года бразильца назначили спортивным директором «Торпедо».