Златана заменил тренер, который убирает раздевалки и ходит на работу пешком

У Швеции новый герой.

Кто он такой?

Янне Андерссон стал главным тренером сборной Швеции в 2016-м году. После провального Евро во Франции команду покинул Эрик Хамрен, который за семь лет ничего не добился.

Янне играл и тренировал только в Швеции, а его главное достижение – победа в местном чемпионате со скромным «Норчепингом» (впервые за 23 года!). Планомерная работа с молодежью и ограниченным выбором игроков привлекла внимание местной федерации футбола.

В сборной все получилось: Янне вместе с командой вынес Италию в стыковых играх к ЧМ-2018, а затем впервые за 24 года привел сборную к четвертьфиналу турнира. Теперь Янне Адерссона ценят еще больше, а его Швеция продолжает удивлять.

Он собрал новую команду

Андерссон принял сборную в разобранном состоянии. После Евро-2016 за команду прекратили выступать Ибрагимович, Чельстрем, Исакссон и Вернблум, но кадровый вопрос решился из внутренних резервов. Андерссон посмотрел на парней, которые выиграли молодежный чемпионат Европы-2015 и были готовы двигаться дальше по карьерной лестнице, сделал капитаном команды Андреаса Гранквиста и взял в помощники своих ассистентов из «Норчепинга». Речи о возвращении бывших лидеров даже не шло – Янне ясно дал понять, что упрашивать никого не собирается.

На выходе все получилось интересно. Гранквисту в пару взяли Линделефа из «Манчестер Юнайтед». Еще здесь подобралось хорошее поколение полузащитников: Ларссон, Экдаль, Сванберг и Классон. Тренер истребил зависимость от нападения – Златана больше нет, а с ним исчезли бессмысленные забросы вперед. Схема 4-2-2-2 позволяет мобильно атаковать и обороняться всей команде. Тут, конечно же, надо сказать о наличии двух латералей, которые оказывают дополнительную помощь хавбекам при нападении, и о двух опорниках, которые поддерживают оборонительные действия при атаке соперника.

Андерссон выстроил сборную без звезд, но с тактикой и тренерской мыслью. Креатив, огромная беговая работа и строгость в каждом действии – фирменный почерк его сборной Швеции.

Фанат психологии

Огромное внимание Янне уделяет психологии, без которой не представляет командного успеха. Например, когда он только пришел в сборную, то взял с собой из «Норчепинга» психолога Даниэля Эквалля. Гранквист говорил о его работе следующее: «Речь идет о групповых занятиях, на которых мы рассказываем игрокам о психологии в современном спорте и стимулируем процессы, делающие их лучше. Мы показываем видео матчей, где есть хорошие примеры влияния психологии. Хотим создать климат, где игроки максимально вовлечены в жизнь команды, где они делятся мнением. Все это мотивирует».

Как-то в интервью Эквалль привел пример действия спортивной психологии по его опыту в «Норчепинге»: «Если условный Траустасон сыграет на максимальном рывке, а Тело даст ему за это пять, то есть шанс, что Траустасон повторит это действие еще раз. Игроки могут общаться на поле и заряжать друг друга энергией». Вот вам и дружные скандинавы.

Андерссон и сам отличный психолог. Как-то раз он вспоминал случай в тренировочном лагере в Хальмстаде (100-тысячный город, где Янне родился, а потом работал ассистентом главного тренера). Тренерский штаб устроил веселый вечер: все сотрудники команды и ее игроки провели его вместе за игрой в шарады. Янне получил задание изобразить танцующую обезьяну. Он показывал животное очень энергично, танцевал, почесывал подмышки и изображал, что ест банан. Его дико бесило, что никто не мог угадать, кто же он. Затем форвард Хенрик Бертильссон осмелился спросить: «Вы ослик?». Андерссону оставалось лишь развести руками.

Андерссона уважают игроки

Тот случай помог ему понять важную штуку об уважении к ближнему. Только так рождается команда. Именно такую философию заложил в своих футболистах главный тренер. Гранквист вспоминает: «С того момента, как Янне пришел в команду, очень много моментов прояснилось. Мы согласились с его принципами: выходим и уходим с поля командой. Нам пришлось проделать большую работу над этим аспектом. Теперь это можно считать символом этой сборной».

Дело доходит до того, что Андерессон просит своих игроков убирать раздевалку. Около года назад в твиттере разошлась фотография самого тренера, который после «стыков» с Италией прибирается после матча. Выложил снимок как раз-таки Эквалль с подписью: «Россия, мы приедем и уберемся следующим летом». Твит вызвал неоднозначные эмоции, но самим Андерссоном восхищались

Полюбила его и команда, которую он приучает чаще думать и рефлексировать. После того, как он возглавил сборную, Андерссон проходит пешком 12 километров от своего дома до стадиона «Френдс Арена» в Стокгольм. Позже он даже сделал специальный портал, пропагандирующий пешие прогулки, называя их главным плюсом возможность размышлять и анализировать. Судя по всему, некоторые из команды явно примерили на себя способ главного тренера.

Ryssland! Vi kommer och städar nästa sommar! pic.twitter.com/tInflDTOqW — Daniel Ekvall (@EkvallDaniel) 13 ноября 2017 г.

Сборная больше не зацикливается на Ибрагимовиче

После победы в 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии Андерссону задали вопрос о том, слышал ли он, как шведские болельщики скандировали его имя после свистка. Его ответ был такой: «Это нереальные ощущения, когда вы стоите на краю поля, а болельщики скандируют твое имя. Было приятно. Хочется обнять их за это. С другой стороны, если я сейчас символ сборной, то готов с этим жить. Но счастлив в первую очередь за команду. Это командный вид спорта, не забывайте».

Янне неоднократно подчеркивал свою роль и намекал на то, что сборную давно пора отделять от образа Златана Ибрагимовича. Однако тема с возвращением игрока в команду подогревалась шведскими журналистами. Перед чемпионатом мира местные издания постоянно писали об Ибрагимовиче, но в тот раз Андерссон дал жесткий ответ: «Уже полтора года, как Златан не играет за Швецию, а мы все еще говорим о нем! Пока Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решить завершить международную карьеру, потому что нам пришлось адаптироваться к новому стилю».

Перед стартом в Лиге наций пресса снова стала муссировать возможное возвращение Ибрагимовича в команду. Андерссон на этот раз был сдержан и отметил, что он неоднократно разговаривал на эту тему с самим футболистом. Сам Златан дал четко понять, что у него таких амбиций нет. Успех сборной Швеции прямо сейчас позволяет сказать – у Швеции новый герой, новая команда и большие амбиции.

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