Против нас выйдет новый лидер «Краснодара». Он лучший игрок Швеции и не любит русские морозы

Новый Златан?

Швеция проваливается в Лиге Наций. В трех матчах она набрала всего три очка: проиграла туркам, сыграла вничью с Россией и во втором матче кое-как обыграла Турцию (1:0). Швеция занимает второе место, но может обогнать ее в случае уверенной победы завтра.

Против команды Черчесова завтра выйдет достаточно мощная и мотивированная сборная. А ее главный игрок давно знаком с игровым стилем большинства русских футболистов. Виктор Классон, полузащитник «Краснодара» – на данный момент один из лучших бомбардиров сборной Швеции (1 гол в трех матчах – столько же у Гранквиста и Телина). В первой встрече (0:0) Классон вышел на не очень привычном правом фланге, но доставил немало проблем нашей сборной: 60% точных передач, 5 отборов, 4 из 5 выигранных единоборств в воздухе.

Завтра Швеция ожидает от него более результативной игры.

Почему его нужно бояться

Главное качество Классона – универсальность. Основная позиция Виктора – левый фланг полузащиты, но при необходимости он может сместиться на правый фланг, уйти в центр или поддержать партнеров по нападению. В карьере Классона до «Краснодара» было два клуба: шведские «Вернаму» и «Эльфсборг». И в двух последних сезонах за «Эльфсборг» Классон часто выходил в атаке. Отсюда и классная статистика: за это время он забил в чемпионате Швеции 20 голов – больше, чем любой другой футболист «Эльфбсорга».

Классон – двигатель атак «Краснодара». С ним до удара по воротам доходит около 53% выпадов краснодарцев, без него – 44,3%. Классон – лидер «Краснодара» по проценту точных передач (81% пасов шведа доходят до партнера). Полузащитник быстр, отлично прессингует на фланге, часто помогает фланговым защитникам при оборонительных действиях.

BADABOUM la lulu trouvée par le Suédois Viktor Claesson face à la Turquie ! #lequipeFOOT #NationsLeague pic.twitter.com/WRwGz4UA4e — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 10 сентября 2018 г.

При Ибрагимовиче у Швеции была фишка: доставлять на своего мощного форварда мяч и смотреть, как он забивает. С уходом Ибры шведы полностью перестроились и теперь играют больше в командный футбол (просто потому, что впереди нет игрока уровня Златана). Классон добавляет футболу Швеции непредсказуемости и остроты. Он разгоняет темп команды и помогает ей отталкиваться от стереотипа, что шведы не умеют играть без Ибрагимовича.

Почему он еще не уехал в серьезный чемпионат

Первый полноценный сезон в России – Классон набирает 16 очков по системе гол+пас (больше только у Смолова). Сейчас третий бомбардир РПЛ (после Чалова и Ари) и второй в «Краснодаре» по системе забитый мяч+результативная передача (опять же после Ари). Внимание к Классону от клубов из топовых лиг проявлялось еще перед началом ЧМ-2018. Выступление на чемпионате мира (5 матчей, 2 голевых передачи) вывели на агента Классона «Борнмут», но сделка сорвалась сразу по нескольким причинам.

Во-первых, цена. «Краснодар» приобрел Классона за 2 млн евро, «Борнмут» предлагал 8 млн – краснодарцы отказались, но были готовы к новому предложению.

Во-вторых, Классон как-то признался, что слишком долго привыкал к условиям в России и не хотел менять что-то в своей жизни. Перед переездом в Россию и он, и его девушка, и руководство «Эльфсборга» были против этого трансфера. «Краснодар» не сразу убедил все стороны.

В-третьих, по данным The Sun, Эдди Хау лично отказался от переговоров по Классону (из-за цены), предпочтя формировать атакующий костяк «Борнмута» либо из имеющихся игроков, либо из менее дорогих.

Что еще нужно знать о Классоне

• Он неплохо разбирается в тактике. Однажды, когда Классон играл еще в Швеции, его спросили о том, почему он так провалился, бегая на позиции под нападающим. Классон доказал, что: 1) Играл на позиции чистого нападающего; 2) Провал связан именно со сменой позиции: Классон играл в нападении лишь первый матч.

• Классон обожает активный отдых: гольф, рыбалка – это все про него.

• Классон до сих пор не может привыкнуть к суровым погодным условиями России: он признается, что самые жесткие условия были тогда, когда они играли в Перми.

• В «Эльфсборге» Классон играл под руководством Класа Ингессона, тренера, который лечился от миеломной болезни (злокачественная опухоль из плазматических клеток). Команда сильно поддерживала Ингессона. Тренер же прекратил сотрудничество с командой за две недели до смерти, когда его состояние резко ухудшилось.

Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в сентябре и октябре. Классон – лучший футболист года в Швеции. В матче со шведами обороне Черчесова определенно нужно проявлять больше всего внимание футболисту, которому известны многие игроки из состава России.

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