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    Против нас выйдет новый лидер «Краснодара». Он лучший игрок Швеции и не любит русские морозы


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    Голосов: 10
    20.11.2018 19:25
    Новый Златан?

    Швеция проваливается в Лиге Наций. В трех матчах она набрала всего три очка: проиграла туркам, сыграла вничью с Россией и во втором матче кое-как обыграла Турцию (1:0). Швеция занимает второе место, но может обогнать ее в случае уверенной победы завтра.

    Против команды Черчесова завтра выйдет достаточно мощная и мотивированная сборная. А ее главный игрок давно знаком с игровым стилем большинства русских футболистов. Виктор Классон, полузащитник «Краснодара» – на данный момент один из лучших бомбардиров сборной Швеции (1 гол в трех матчах – столько же у Гранквиста и Телина). В первой встрече (0:0) Классон вышел на не очень привычном правом фланге, но доставил немало проблем нашей сборной: 60% точных передач, 5 отборов, 4 из 5 выигранных единоборств в воздухе.

    Завтра Швеция ожидает от него более результативной игры.

    Почему его нужно бояться

    Главное качество Классона – универсальность. Основная позиция Виктора – левый фланг полузащиты, но при необходимости он может сместиться на правый фланг, уйти в центр или поддержать партнеров по нападению. В карьере Классона до «Краснодара» было два клуба: шведские «Вернаму» и «Эльфсборг». И в двух последних сезонах за «Эльфсборг» Классон часто выходил в атаке. Отсюда и классная статистика: за это время он забил в чемпионате Швеции 20 голов – больше, чем любой другой футболист «Эльфбсорга».

    Классон – двигатель атак «Краснодара». С ним до удара по воротам доходит около 53% выпадов краснодарцев, без него – 44,3%. Классон – лидер «Краснодара» по проценту точных передач (81% пасов шведа доходят до партнера). Полузащитник быстр, отлично прессингует на фланге, часто помогает фланговым защитникам при оборонительных действиях.

    При Ибрагимовиче у Швеции была фишка: доставлять на своего мощного форварда мяч и смотреть, как он забивает. С уходом Ибры шведы полностью перестроились и теперь играют больше в командный футбол (просто потому, что впереди нет игрока уровня Златана). Классон добавляет футболу Швеции непредсказуемости и остроты. Он разгоняет темп команды и помогает ей отталкиваться от стереотипа, что шведы не умеют играть без Ибрагимовича.

    Почему он еще не уехал в серьезный чемпионат

    Первый полноценный сезон в России – Классон набирает 16 очков по системе гол+пас (больше только у Смолова). Сейчас третий бомбардир РПЛ (после Чалова и Ари) и второй в «Краснодаре» по системе забитый мяч+результативная передача (опять же после Ари). Внимание к Классону от клубов из топовых лиг проявлялось еще перед началом ЧМ-2018. Выступление на чемпионате мира (5 матчей, 2 голевых передачи) вывели на агента Классона «Борнмут», но сделка сорвалась сразу по нескольким причинам.

    Во-первых, цена. «Краснодар» приобрел Классона за 2 млн евро, «Борнмут» предлагал 8 млн – краснодарцы отказались, но были готовы к новому предложению.

    Во-вторых, Классон как-то признался, что слишком долго привыкал к условиям в России и не хотел менять что-то в своей жизни. Перед переездом в Россию и он, и его девушка, и руководство «Эльфсборга» были против этого трансфера. «Краснодар» не сразу убедил все стороны.

    В-третьих, по данным The Sun, Эдди Хау лично отказался от переговоров по Классону (из-за цены), предпочтя формировать атакующий костяк «Борнмута» либо из имеющихся игроков, либо из менее дорогих.

    Что еще нужно знать о Классоне

    • Он неплохо разбирается в тактике. Однажды, когда Классон играл еще в Швеции, его спросили о том, почему он так провалился, бегая на позиции под нападающим. Классон доказал, что: 1) Играл на позиции чистого нападающего; 2) Провал связан именно со сменой позиции: Классон играл в нападении лишь первый матч.

    • Классон обожает активный отдых: гольф, рыбалка – это все про него.

    • Классон до сих пор не может привыкнуть к суровым погодным условиями России: он признается, что самые жесткие условия были тогда, когда они играли в Перми.

    • В «Эльфсборге» Классон играл под руководством Класа Ингессона, тренера, который лечился от миеломной болезни (злокачественная опухоль из плазматических клеток). Команда сильно поддерживала Ингессона. Тренер же прекратил сотрудничество с командой за две недели до смерти, когда его состояние резко ухудшилось.

    Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в сентябре и октябре. Классон – лучший футболист года в Швеции. В матче со шведами обороне Черчесова определенно нужно проявлять больше всего внимание футболисту, которому известны многие игроки из состава России.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 20 ноября 2018, 21:54

      "Швеция занимает второе место, но может обогнать ЕЁ в случае уверенной победы завтра."
      Кого ЕЁ??? Второе место - ЕЁ???

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 ноября 2018, 20:20

      в швеции морозы приятнее , надо думать...

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > mihail200606 20 ноября 2018, 21:58

      Ага))) особенно в сравнении с Краснодаром

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 ноября 2018, 12:41

      Эта игра ,никакая не прогулка.
      Тем более викинги знают рос.футбол изнутри.
      А поскольку им светит первое место,то скучной игры не ожидается.
      Вот и посмотрим на что способны ,,соколы,, Черчеса сегодня.
      Черчесу бы с составом угадать...

      0
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 20 ноября 2018, 06:40

      Классон не стесняется бить из далека. Поэтому нашим защитникам необходимо накрывать его на подступах к штрафной. Вообще то игра обещает быть нервной. Одним нужна только победа,других устроит ничья. Много борьбы,много нарушений,много валидола.

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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 19 ноября 2018, 22:03

      Швеция проваливается в Лиге Наций.В трех матчах она набрала всего ТРИ очка: проиграла туркам, сыграла вничью с Россией и во втором матче кое-как обыграла Турцию (1:0). Швеция занимает второе место, но может обогнать ее в случае уверенной победы завтра.

      Первое :Как она проваливает,если она борется за первое место !!!! При чём у неё хорошие шансы,так как Россия сейчас явно не в порядке(даже по составу) плюс она играет решающим матч дома...
      Второе; у неё 4 очка.
      Третье: Швеции нужна любая победа ,а не уверенная..
      Три ошибки в одной статье..ужас...
      Дальше даже читать не стал...

      5
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      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind > Sky Spartak 20 ноября 2018, 05:08

      Добавлю. "Он неплохо разбирается в тактике"... потому что может отличить позицию нападающего от поднападающего. Видимо, есть профессиональные футболисты, которые не умеют определять позицию, на которой находятся :)

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta > Sergey-Wind 20 ноября 2018, 07:38

      Абсолютно согласен. Что за дилетантский подход к написанию статьи... Видимо писал на коленке в метро..... Абсолютно не серьезный подход к делу!!!!

      1
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      Рейтинг: +12321

      DeStar 19 ноября 2018, 20:32

      Новый златан.. Ага ему до Валерия Меладзе ближе чем до златана. Задрали такие сравнения, стоит забить голов на уровне какого-нибудь середняка англии и все, новый месси, златан и прочее.

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 19 ноября 2018, 18:41

      Самый опасный игрок Швеции травмирован ( Форсберг)

      0
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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 19 ноября 2018, 18:40

      Да да там все опасные только игра показала, какие шведы опасные, автобусы редкие

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