Когда бездарно исполнил пенальти, а потом назвал себя глупым

Суровое признание Митровича.

У сборной Сербии в Лиге наций все хорошо. Команда лидирует в четвертой группе Лиги С, набрав 11 очков за пять матчей. В этом турнире сербы еще не проигрывали, но в принципиальной игре с Черногорией (2:1) все было сложно. Команду неожиданно подвел нападающий Александр Митрович. В середине первого тайма Митрович забил гол, а через шесть минут странно исполнил пенальти. Посмотрите на этот удар.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

«Понятия не имею, почему я так сделал. В последний момент решил так ударить. Я глуп», – рассказал Митрович. Потом оказалось, что он взял пример с Мемфиса Депая. Голландец в похожем стиле реализовал пенальти в победной игре с Францией. Митровичу повезло, что его команда все равно победила. Хотя неприятный осадок от удара остался и у фанатов.

Говорят, что для Митровича такие парадоксы – обычное дело.

twit text — Fulham FC News (@FulhamfcNews) 17 ноября 2018 г.

Зато гол в матче стал для Митровича уже 11-м за сборную Сербии в 2018 году. Эти показатели не перекроет даже обидный промах.

twit text — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 17 ноября 2018 г.

На клубном уровне Митрович играет за «Фулхэм». Команда только попала в Премьер-лигу и выглядит аутсайдером даже в битве за выживание. Митрович все равно выделяется неплохой статистикой: 12 матчей, 5 голов и 2 голевых паса. Главное, чтобы в чемпионате Англии он не бил пенальти в таком стиле.