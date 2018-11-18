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    Когда бездарно исполнил пенальти, а потом назвал себя глупым


    3
    Голосов: 4
    18.11.2018 13:35
    Суровое признание Митровича.

    У сборной Сербии в Лиге наций все хорошо. Команда лидирует в четвертой группе Лиги С, набрав 11 очков за пять матчей. В этом турнире сербы еще не проигрывали, но в принципиальной игре с Черногорией (2:1) все было сложно. Команду неожиданно подвел нападающий Александр Митрович. В середине первого тайма Митрович забил гол, а через шесть минут странно исполнил пенальти. Посмотрите на этот удар.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    «Понятия не имею, почему я так сделал. В последний момент решил так ударить. Я глуп», – рассказал Митрович. Потом оказалось, что он взял пример с Мемфиса Депая. Голландец в похожем стиле реализовал пенальти в победной игре с Францией. Митровичу повезло, что его команда все равно победила. Хотя неприятный осадок от удара остался и у фанатов.

    Говорят, что для Митровича такие парадоксы – обычное дело.

    Зато гол в матче стал для Митровича уже 11-м за сборную Сербии в 2018 году. Эти показатели не перекроет даже обидный промах.

    На клубном уровне Митрович играет за «Фулхэм». Команда только попала в Премьер-лигу и выглядит аутсайдером даже в битве за выживание. Митрович все равно выделяется неплохой статистикой: 12 матчей, 5 голов и 2 голевых паса. Главное, чтобы в чемпионате Англии он не бил пенальти в таком стиле.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 6 сентября 2020, 20:27

      игроки не роботы.попробовал на технику ударить,не получилось.в другой раз получится.в чём проблема?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      DeStar 18 ноября 2018, 15:11

      ну не забил и че. бывает. Просто таким ударом, обычно попадают в ворота, когда бьют на технику/точность. Но и такое бывает, нашли к чему придраться)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      delux746 18 ноября 2018, 14:43

      с каждым может случиться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 18 ноября 2018, 14:27

      Самое главное признал свою ошибку...

      2
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