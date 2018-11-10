18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло

Сандро Тонали позвали из Серии Б.

Роберто Манчини продолжает строить новую сборную Италии. Мы уже рассказывали об игровых провалах и тренировках под музыку. Теперь – новая история. Вызов в команду получил 18-летний полузащитник Сандро Тонали из «Брешии». Это первый игрок 2000-го года рождения, которого позвали в сборную Италии. Еще Манчини неожиданно взял Винченцо Грифо и Стефано Сенси – не самых известных парней из «Сассуоло» и «Хоффенхайма».

Saiu a lista de Mancini. 27 nomes, prováveis testes no amistoso com os Estados Unidos. Antes, partida decisiva com Portugal pela Nations League. Sensi, Tonali e Grifo as novidades. Havia expectativa pela volta de Belotti, mas é Pavoletti quem aparece pic.twitter.com/NgJAtnXu6Y — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 9 ноября 2018 г.

О Тонали скажем немного подробнее. Тем более что фактов накопилось уже довольно много.

• В Италии Тонали называют новым Пирло. Примерно каждый второй уже сравнил Сандро с легендарным полузащитником хотя бы из-за схожести в карьере (Андреа тоже начинал в «Брешии»). По манере игры они немного напоминают друг друга, но созидать у Тонали получается хуже. В этом сезоне Серии Б Тонали отдал только два ассиста в десяти играх. «Брешия» использует Сандро в качестве опорника с неплохим пасом, а еще он хорош в отборе.

• Ценники у них с Пирло тоже схожие. За Тонали «Брешия» просит 35 миллионов евро. Явный претендент – «Наполи». Клуб уже ведет переговоры и пытается сбить цену. «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан» следят за ситуацией, а из заграничных претендентов выделяется «Челси». Кстати, его контракт с «Брешией» действует до 2021 года – там подсуетились по этому делу очень хорошо.

• Тонали – универсал. Он начинал карьеру на позиции второго нападающего, но в нем разглядели другой потенциал. В сезоне-16/17 Сандро забил 11 голов в 24-х играх за молодежную команду «Брешии», когда его начали перестраивать в полузащиту. За взрослый состав Тонали дебютировал чуть больше года назад (сезон-2017/18: 19 матчей, 2 гола, 2 ассиста), а теперь через него строится вся игра клуба в полузащите. Слабостью называют физическую форму и недостаток опыта в принятии решений, сильные стороны – быстрый прогресс и универсальность.

Видео взято с канала Football Talents Kingdom

Его агент Роберто Ла Флорио уже успел много наговорить про потенциал Тонали во взрослом футболе и их встречу с Пирло:

«Они с Пирло встретились в раздевалке год назад. Шума вокруг Тонали еще не было, а момент получился простой и приятный. Это создает впечатление, но поверьте: Тонали – это Тонали.

«Милан», безусловно, мог быть идеальным решением. В таком клубе он нашел бы себя, а еще Сандро – фанат «Милана». Убежден, что даже в топ-клубе он может адаптироваться через несколько месяцев, но вам нужно найти подходящий момент, чтобы убедить президента «Брешии» Челлино.

Это будет продажа на уровне 15-17 миллионов евро, может быть, до 20 миллионов. Но в Серии Б никогда не было такого высокопоставленного игрока, кроме Марко Верратти, которого «ПСЖ» взял за 12 миллионов»

В чем-то они с Пирло и правда похожи:

Sandro Tonali pierwszym Włochem z rocznika 2000 powołanym do dorosłej reprezentacji, przeskok z kadry u19. Regularnie gra w Brescii w Serie B, kreowany jest na nowego Andreę Pirlo. pic.twitter.com/r9ND1RSNGt — Michał Borkowski (@mbork88) 9 ноября 2018 г.

Дебютом за сборную Италии Тонали может поднять собственный ценник еще на пару миллионов. На молодежном уровне он проиграл со сборной финал чемпионата Европы до 19 лет, когда итальянцы драматично уступили Португалии со счетом 3:4. Самого Тонали включили в символическую сборную турнира.

Во взрослой сборной может получиться лучше, а сам Тонали уже способен там заиграть. Здесь Манчини все-таки молодец.