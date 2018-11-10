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    18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло


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    Голосов: 6
    10.11.2018 12:00
    Сандро Тонали позвали из Серии Б.

    Роберто Манчини продолжает строить новую сборную Италии. Мы уже рассказывали об игровых провалах и тренировках под музыку. Теперь – новая история. Вызов в команду получил 18-летний полузащитник Сандро Тонали из «Брешии». Это первый игрок 2000-го года рождения, которого позвали в сборную Италии. Еще Манчини неожиданно взял Винченцо Грифо и Стефано Сенси – не самых известных парней из «Сассуоло» и «Хоффенхайма».

    О Тонали скажем немного подробнее. Тем более что фактов накопилось уже довольно много.

    • В Италии Тонали называют новым Пирло. Примерно каждый второй уже сравнил Сандро с легендарным полузащитником хотя бы из-за схожести в карьере (Андреа тоже начинал в «Брешии»). По манере игры они немного напоминают друг друга, но созидать у Тонали получается хуже. В этом сезоне Серии Б Тонали отдал только два ассиста в десяти играх. «Брешия» использует Сандро в качестве опорника с неплохим пасом, а еще он хорош в отборе.

    • Ценники у них с Пирло тоже схожие. За Тонали «Брешия» просит 35 миллионов евро. Явный претендент – «Наполи». Клуб уже ведет переговоры и пытается сбить цену. «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан» следят за ситуацией, а из заграничных претендентов выделяется «Челси». Кстати, его контракт с «Брешией» действует до 2021 года – там подсуетились по этому делу очень хорошо.

    • Тонали – универсал. Он начинал карьеру на позиции второго нападающего, но в нем разглядели другой потенциал. В сезоне-16/17 Сандро забил 11 голов в 24-х играх за молодежную команду «Брешии», когда его начали перестраивать в полузащиту. За взрослый состав Тонали дебютировал чуть больше года назад (сезон-2017/18: 19 матчей, 2 гола, 2 ассиста), а теперь через него строится вся игра клуба в полузащите. Слабостью называют физическую форму и недостаток опыта в принятии решений, сильные стороны – быстрый прогресс и универсальность.

    Видео взято с канала Football Talents Kingdom

    Его агент Роберто Ла Флорио уже успел много наговорить про потенциал Тонали во взрослом футболе и их встречу с Пирло:

    «Они с Пирло встретились в раздевалке год назад. Шума вокруг Тонали еще не было, а момент получился простой и приятный. Это создает впечатление, но поверьте: Тонали – это Тонали.

    «Милан», безусловно, мог быть идеальным решением. В таком клубе он нашел бы себя, а еще Сандро – фанат «Милана». Убежден, что даже в топ-клубе он может адаптироваться через несколько месяцев, но вам нужно найти подходящий момент, чтобы убедить президента «Брешии» Челлино.

    Это будет продажа на уровне 15-17 миллионов евро, может быть, до 20 миллионов. Но в Серии Б никогда не было такого высокопоставленного игрока, кроме Марко Верратти, которого «ПСЖ» взял за 12 миллионов»

    В чем-то они с Пирло и правда похожи:

    Дебютом за сборную Италии Тонали может поднять собственный ценник еще на пару миллионов. На молодежном уровне он проиграл со сборной финал чемпионата Европы до 19 лет, когда итальянцы драматично уступили Португалии со счетом 3:4. Самого Тонали включили в символическую сборную турнира.

    Во взрослой сборной может получиться лучше, а сам Тонали уже способен там заиграть. Здесь Манчини все-таки молодец.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 10 ноября 2018, 13:29

      парень умен по-футбольному, но скилла, понятное дело, не хватает. Его бы к Хорошему тренеру, и через пару-тройку лет он сможет немного приблизиться к тому, с кем его уже сейчас начинают сравнивать.

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 10 ноября 2018, 12:28

      Это называется крах и такой крах начал преследует Голландию и начал убивать Германию и Италию, где сборная состоит из игроков, которые играют в середняках, а некоторые и вовсе за аутсайдера

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