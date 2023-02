18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло

Роберто Манчини продолжает строить новую сборную Италии. Мы уже рассказывали об игровых провалах и тренировках под музыку. Теперь – новая история. Вызов в команду получил 18-летний полузащитник Сандро Тонали из «Брешии». Это первый игрок 2000-го года рождения, которого позвали в сборную Италии. Еще Манчини неожиданно взял Винченцо Грифо и Стефано Сенси – не самых известных парней из «Сассуоло» и «Хоффенхайма».

Saiu a lista de Mancini. 27 nomes, prováveis testes no amistoso com os Estados Unidos. Antes, partida decisiva com Portugal pela Nations League. Sensi, Tonali e Grifo as novidades. Havia expectativa pela volta de Belotti, mas é Pavoletti quem aparece pic.twitter.com/NgJAtnXu6Y