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  • Радимов: «Зенит» стал символом Петербурга наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами»

Радимов: «Зенит» стал символом Петербурга наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами»

13 декабря 2024, 23:35
8

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о решении Санкт-Петербурга объявить 2025-й год годом «Зенита».

– Следующий год – год «Зенита» в Петербурге. Как вы отнеслись к этой новости?

– Думаю, что «Зенит» заслужил это своими результатами. И вообще «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами – это часть города!

А 100 лет, я думаю, сам Бог велел отпраздновать. Считаю, что все те, кто причастен к успеху, играл и работал в «Зените», они должны это отметить. Это абсолютно заслуженно.

  • 25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (8)
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vladik12
1734123889
Пусть так, но с той разницей, что колоннам и мостам пол-России не хотят плюнуть в рожу.
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DOCTOR PENALTY
1734127318
... а ещё бакланами. )
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Иван Петров 1986
1734158749
Это очень печально.
Ответить
Foxitkuban
1734161112
Только к колоннам и мостам у всей страны положительное отношение, в отличии от...
Ответить
АЛЕКС 58
1734162483
Вас вся страна ненавидит. Вы позор !
Ответить
baggio80
1734166459
Каждый кулик свое болото хвалит а питер самое настоящие болото грязь вонь и да архитектура домов красивая а все остальное это трешь худший город в России
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Хулиганин
1734167323
И наряду с престарелыми реконструкторами.
Ответить
Борис34684
1734175115
Ну да, с таким то баблом дормовым можно и кононизировать даже. А что, благо Гундяев свой пацан.
Ответить
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