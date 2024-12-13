Радимов: «Зенит» стал символом Петербурга наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами»

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о решении Санкт-Петербурга объявить 2025-й год годом «Зенита».

– Следующий год – год «Зенита» в Петербурге. Как вы отнеслись к этой новости?

– Думаю, что «Зенит» заслужил это своими результатами. И вообще «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами – это часть города!

А 100 лет, я думаю, сам Бог велел отпраздновать. Считаю, что все те, кто причастен к успеху, играл и работал в «Зените», они должны это отметить. Это абсолютно заслуженно.

25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

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