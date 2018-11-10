Манчини вызвал в сборную Италии 18-летнего игрока из Серии Б

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил состав команды для подготовки к двум ближайшим матчам. Итальянцы сыграют в рамках Лиги А Лиги наций с португальцами и проведут товарищескую игру с США.

Впервые в команду вызван полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. Ему 18 лет, он выступает в Серии Б.

Голкиперы: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессио Романьоли («Милан»), Алессандро Флоренци («Рома»);

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Сандро Тонали («Брешия»), Стефано Сенси («Сассуоло»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Хоффенхайм»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Маттео Политано («Интер»), Леонардо Паволетти («Кальяри»).