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    Манчини вызвал в сборную Италии 18-летнего игрока из Серии Б

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил состав команды для подготовки к двум ближайшим матчам. Итальянцы сыграют в рамках Лиги А Лиги наций с португальцами и проведут товарищескую игру с США.

    Впервые в команду вызван полузащитник «Брешии» Сандро Тонали. Ему 18 лет, он выступает в Серии Б.

    Голкиперы: Алессо Краньо («Кальяри»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

    Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессио Романьоли («Милан»), Алессандро Флоренци («Рома»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Сандро Тонали («Брешия»), Стефано Сенси («Сассуоло»);

    Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Хоффенхайм»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Маттео Политано («Интер»), Леонардо Паволетти («Кальяри»).

    Источник: Твиттер сборной Италии

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    10.11.2018 06:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 ноября 2018, 09:24

      Я так понимаю, что этот игрок - это Сандро Тонали («Брешия»)? Сложно было написать? Надо выискивать в тексте ответ?)

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