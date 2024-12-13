Полиция допросила агента Андреева по делу о «Крыльях Советов»

Футбольный агент Павел Андреев оказался допрошен правоохранительными органами.

«Агент 42 игроков РПЛ прилетал обсудить некие вопросики с главой региона. Об этом узнали в МВД и вызвали его в отдел сразу после встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Андреев ответил на вопросы полицейских и тут же уехал домой», – написал источник.

Прокуроры проверяют деятельность Андреева.

Агент управляет делами 10+ игроков «Крыльев».

Команда идет в РПЛ 10-й.

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