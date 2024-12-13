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    • Полиция допросила агента Андреева по делу о «Крыльях Советов»

    Полиция допросила агента Андреева по делу о «Крыльях Советов»

    Футбольный агент Павел Андреев оказался допрошен правоохранительными органами.

    «Агент 42 игроков РПЛ прилетал обсудить некие вопросики с главой региона. Об этом узнали в МВД и вызвали его в отдел сразу после встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым.

    Андреев ответил на вопросы полицейских и тут же уехал домой», – написал источник.

    • Прокуроры проверяют деятельность Андреева.
    • Агент управляет делами 10+ игроков «Крыльев».
    • Команда идет в РПЛ 10-й.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    13.12.2024 20:25
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    Комментарии (3)
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    Рыло свина
    1734113135
    Отбрешится, поделится, как обычно.
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    Интерес
    1734113503
    Крупный работорговец! Наверное, "главный по профессии".И срок должен быть не рядовой,эксклюзивный.
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    The only one
    1734143071
    "Вопросики". Ага...
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