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    • Прокуратура проверит сделки «Крыльев Советов» при предыдущем губернаторе: подробности

    Прокуратура проверит сделки «Крыльев Советов» при предыдущем губернаторе: подробности

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициирует прокурорскую проверку сделок «Крыльев Советов» в период работы предыдущего губернатора Дмитрия Азарова.

    Будут проверены трансферы, связанные с агентами Павлом Андреем и Марко Трабукки.

    «Вячеслав Федорищев считает необходимым проверить выявленные при оценке деятельности «Крыльев советов» нарушения по трем статьям Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

    Знакомые с предварительными результатами проведенного аудита, говорят, что он показал признаки решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе.

    Андреев получал фактический контроль над футболистами команды и мог развивать за счет региона своих игроков и продавать их на своих условиях, отмечается в документе. В нем говорится, что клуб привлекал игроков с завышенными зарплатами и обеспечивал их подготовку, а продажи приносили значительную прибыль агентской группе Андреева. Хотя часть средств возвращалась в клуб, они в конечном итоге использовались для повышения зарплат его игроков, оставаясь фактически у агентства, следует из документа.

    В качестве примера приведены трансферы футболистов из столичного футбольного клуба «Чертаново» в «Крылья Советов». Например, за переход Павла Попова из «Чертаново» в 2024 году заплатили 1 миллион рублей, а посреднику – 1,7 миллиона. В документе приводится пример с Егором Карпицким. В его случае посреднику Марко Трабукки за трансфер в белорусский «Шахтер» заплатили 350 тысяч евро, а клубу – 150 тысяч.

    В документе говорится, что «Чертаново», возможно, был причинен имущественный ущерб и информация должна быть передана для проверки в правоохранительные органы Москвы, чтобы они исследовали указанный вопрос: почему «Чертаново» получает меньше денежных средств за своих игроков, чем посредники, какая роль посредников и какое влияние они оказывают на «Чертаново».

    Согласно выводам, приведенным в документе, клубы получающие субсидии из региональных бюджетов, используют завышенные зарплаты и премии для вывода денег. Часть этих средств возвращается и идет на незаконные действия, такие как подкуп судей», – написал источник.

    Таким образом, под изучение попадут решения экс-губернатора Азарова по финансированию деятельности «Крыльев».

    «Фактически, создается ситуация, когда Самарская область финансирует футбольный клуб, увеличивает его капитализацию, а отдельные лица, не неся никакие расходы на клуб могут извлекать из такого финансирования личную выгоду», – сказано в заявлении губернатора Федорищева, которое будет направлено в прокуратуру.

    • Сейчас в «Крыльях» 10+ футболистов Андреева.
    • Самарцы идут в РПЛ на 10-м месте.
    • Азарова в октябре допрашивали по двум уголовным делам, которые не связаны с футболом.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    02.12.2024 11:07
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    Комментарии (8)
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    BRO_football
    1733127655
    Матч с Зенитом тоже проверьте. А то слишком неожиданно Крылья Советов победили.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1733129990
    Чел не так просто пришёл к новому губеру денег просить, значит при предыдущем руководителе региона эта схема прокатывала, но здесь получился облом и всплыло всё наружу.
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    Борис34684
    1733135698
    Каждая метла по своему метёт, похоже Азаров не хило наваривался на клубе.
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    Каратель помойников
    1733145794
    Давно пора размотать эту шайку-лейку.указом президента установить порог не более 1% от сделки агенту.кто не согласен,пусть лес идёт за бесплатно валить
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