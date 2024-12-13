Глушаков: «Жду, что РПЛ выиграет не «Зенит» – пусть болельщики порадуются»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2025 года.

«В следующем году жду, что «Зенит» не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар».

Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать. Не знаю, что будет – все в подвешенном состоянии. Сложно сказать, как все будет дальше идти», – сказал Глушаков.

Денис на контракте с «Химками», но в команде не находится.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда выиграла 6 последних сезонов.

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