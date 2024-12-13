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    • Глушаков: «Жду, что РПЛ выиграет не «Зенит» – пусть болельщики порадуются»

    Глушаков: «Жду, что РПЛ выиграет не «Зенит» – пусть болельщики порадуются»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2025 года.

    «В следующем году жду, что «Зенит» не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар».

    Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать. Не знаю, что будет – все в подвешенном состоянии. Сложно сказать, как все будет дальше идти», – сказал Глушаков.

    • Денис на контракте с «Химками», но в команде не находится.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    13.12.2024 21:40
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    Комментарии (3)
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    1734115699
    А ты радЫЙ будешь?
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    alefreddy
    1734159814
    все так только болотные еще ввалят миллерские бумажки в латинос а за ними трудно угнаться другим командам
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1734166023
    Алкаш
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