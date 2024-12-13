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    • Зобнин рассказал, что лидеры «Спартака» требовали у Абаскаля разъяснений по Джикии

    Зобнин рассказал, что лидеры «Спартака» требовали у Абаскаля разъяснений по Джикии

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что команда не понимала отсутствие игровой практики у защитника Георгия Джикии.

    «Мы на сборах разговаривали с Абаскалем. Квинси был, Макси был, я был, и мы как раз хотели понять эту ситуацию, потому что она была непонятна. Так ни к чему не пришли. Я не знаю, какие у Джикии были отношения с Абаскалем.

    Мы хотели выяснить ситуацию и поменять еe, чтобы Джикия чувствовал себя в команде как капитан, чувствовал себя хорошо и играл, но ни к чему, к сожалению, эти разговоры не привели», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Джикия покинул «Спартак» летом. С ним не продлили контракт.
    • Георгий был в клубе с 2017 года.
    • Сейчас игрок в «Химках», которые на грани банкротства и снятия с РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2024 18:37
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1734109767
    Спартак не тот клуб где можно учится и получать практику!
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    andrei-sarap-yandex
    1734111509
    ДОЛОЙ ЗОБНИН И его ОПГ из СПАРТАКа
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1734112395
    Интересно, а сейчас ни кто не ходит к Станковичу на "поклон" с вопросом - а чё Рома не играет, он же капитан. Думаю Зобнин следующий кэп который покинет корабль.
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    Stagal
    1734165789
    Что было непонятного? Джикия тормозил, терял позицию, стоял в воротах вторым кипером.это же было очевидно.и вообще, что за манера требовать игровое время? Абаскаль молодец, что убрал Джикию и Соболева!
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