Зобнин рассказал, что лидеры «Спартака» требовали у Абаскаля разъяснений по Джикии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что команда не понимала отсутствие игровой практики у защитника Георгия Джикии.

«Мы на сборах разговаривали с Абаскалем. Квинси был, Макси был, я был, и мы как раз хотели понять эту ситуацию, потому что она была непонятна. Так ни к чему не пришли. Я не знаю, какие у Джикии были отношения с Абаскалем.

Мы хотели выяснить ситуацию и поменять еe, чтобы Джикия чувствовал себя в команде как капитан, чувствовал себя хорошо и играл, но ни к чему, к сожалению, эти разговоры не привели», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Джикия покинул «Спартак» летом. С ним не продлили контракт.

Георгий был в клубе с 2017 года.

Сейчас игрок в «Химках», которые на грани банкротства и снятия с РПЛ.

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